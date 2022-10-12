شؤون الحرمين: مقرأة إلكترونية بكوادر وطنية لتعليم كتاب الله

تواصل – فريق التحرير:

تستمر مقرأة الحرمين الشريفين في تعليم القرآن الكريم وتلاوته “عن بعد”، باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع على مدار الساعة وللجنسين، ليستفيد منها ملايين المسلمين من كافة بقاع الأرض.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية الأستاذ غازي بن فهد الذبياني، بأن الإدارة وضعت أولى اهتماماتها تعليم كتاب الله تعالى، حيث تهدف مقرأة الحرمين الإلكترونية إلى تعليم كتاب الله تعالى لكل راغب في أي زمان ومكان باستخدام التقنية الحديثة، و تطبيق أفضل أساليب تعليم كتاب الله تعالى على يد مُقرئين من الكوادر الوطنية ومن المؤهلين لتدريس كتاب الله تعالى على مستوى عالٍ جداً.

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وأضاف بأنه بلغ عدد المستفيدين منذ مطلع العام الجاري وحتى منتصف شهر ربيع الأول 1444هـ (11,782) مستفيد، أكبرهم سناً يبلغ من العمر (60) عاماً، وأصغرهم يبلغ (10) سنوات، كما بلغ عدد الدول المشاركة بالبرنامج (201) دولة، كما وصل عدد الزائرين لموقع المقرأة (418,319) زائراً.

يأتي ذلك بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، و متابعته الدائمة لنشر تعليم القرآن الكريم بالمسجد الحرام وإيصال رسالة الحرمين الشريفين السامية إلى العالم، سعياً في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – .

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