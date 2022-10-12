الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«إحكام» تكشف 16 موقعا لا يسمح فيها بتملك العقارات
يعيق الاستثمار.. مطالب بإزالة سوق الماشية في خميس مشيط منذ 9 سنوات
كلية العلوم يتصدر تريند المملكة والكشف عن جنسية الطالبة التي تخلصت من حياتها داخل جامعة كويتية
وزير الدفاع الأمريكي: نأخذ تصريحات بوتين حول الأسلحة النووية على محمل الجد
مؤسسة البريد «سبل» تعلن توفير وظائف لحملة البكالوريوس
شؤون الحرمين: مقرأة إلكترونية بكوادر وطنية لتعليم كتاب الله

الرئيسية

 /

فرص

 /

مؤسسة البريد «سبل» تعلن توفير وظائف لحملة البكالوريوس

مؤسسة البريد «سبل» تعلن توفير وظائف لحملة البكالوريوس

مؤسسة البريد «سبل» تعلن توفير وظائف لحملة البكالوريوس
٠٨:٠٥:٢٥ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل)، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه:

المسمى الوظيفي:

1.مدير منشأة
المؤهلات والخبرة
  • درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
  • الحد الأدنى: 6 الحد الأقصى: 10
2.المدير التنفيذي لحسابات التجارة الإلكترونية المحلية
المؤهلات والخبرة
  • درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
  • الحد الأدنى: 6 الحد الأقصى: 10

اقرأ أيضا:

«العمل عن بُعد» يعلن عن عشرات الوظائف.. رابط التقديم

3.إخصائي المشتريات
المؤهلات والخبرة
  • درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

طريقة التقديم:

للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية، من خلال الرابط: ( هنا )

الكلمات الدلالية:
بوابة التوظيف حملة البكالوريوس مؤسسة البريد السعودي (سبل) وظائف إدارية وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
فتح باب القبول بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

فتح باب القبول بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

٠٨:٥٢ م، الأربعاء، ٢٦ مارس ٢٠١٤
الحرس الوطني يعلن فتح باب القبول بالقطاع الغربي

الحرس الوطني يعلن فتح باب القبول بالقطاع الغربي

٠٤:١٧ م، الأثنين، ١٧ مارس ٢٠١٤
مؤسسة التدريب التقني بالرياض تعلن عن الاختبار الشامل

مؤسسة التدريب التقني بالرياض تعلن عن الاختبار الشامل

١٢:٣٤ م، الأربعاء، ٢١ مايو ٢٠١٤
8 شروط للقبول.. معهد المسجد النبوي يعلن موعد بدء التسجيل إلكترونياً

8 شروط للقبول.. معهد المسجد النبوي يعلن موعد بدء التسجيل إلكترونياً

٠٨:٥٩ م، الأثنين، ٠٧ مايو ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *