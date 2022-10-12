مؤسسة البريد «سبل» تعلن توفير وظائف لحملة البكالوريوس
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل)، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه:
المسمى الوظيفي:
1.مدير منشأة
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
- الحد الأدنى: 6 الحد الأقصى: 10
2.المدير التنفيذي لحسابات التجارة الإلكترونية المحلية
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
- الحد الأدنى: 6 الحد الأقصى: 10
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3.إخصائي المشتريات
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
طريقة التقديم:
للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية، من خلال الرابط: ( هنا )