«خالد الجليل المصري».. طفل يتلو القرآن بصوت مؤثر (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو مؤثرا لطفل يقرأ القرآن أمام حشد من زملائه ومدربه في كرة القدم بصوت رائع.

وأدى الطفل ويدعى معاذ محمد آيات من كتاب الله الحكيم بصوت مذهل، حيث قلّد في طريقة تلاوته صوت الشيخ القارئ خالد الجليل، وسط تصفيق من الجميع بعد انتهاء تلاوته.

وأشاد مدربه بصوته وتلاوته وقام بتقبيل رأسه، فيما حظى الفيديو على مشاهدات وانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق البعض عليه وصف “خالد الجليل المصري”.

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