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«قاطرة كهربائية» تستحدثها رئاسة شؤون الحرمين لخدمة ضيوف الرحمن
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«قاطرة كهربائية» تستحدثها رئاسة شؤون الحرمين لخدمة ضيوف الرحمن

«قاطرة كهربائية» تستحدثها رئاسة شؤون الحرمين لخدمة ضيوف الرحمن

«قاطرة كهربائية» تستحدثها رئاسة شؤون الحرمين لخدمة ضيوف الرحمن
٠٧:٣٧:١٩ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية قاطرة كهربائية لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة خلال أداء الطواف والسعي بالمسجد الحرام.

ويبلغ طول القاطرة الكهربائية (2.98) متر وعرض (1) متر، وتُشغَّل بـ(8) بطاريات جافة متوافقة مع معايير السلامة العالمية وقدرة تشغيلية لمسافة تصل إلى (30) كيلومترًا، كما زُوِّدت بنظام حساسات أمامية لمنع الاصطدام خلال سيرها في الممرات والتحكم في السرعة داخل أي محيط مزدحم، وحساسات أخرى للتوقف التلقائي وعدم الحركة عند فتح الأبواب، ومقود عالي التقنية يُتحكَّم من خلاله بالتوجيه وحساسات الاستشعار.

وصُنعت القاطرة الكهربائية من الألياف الزجاجية (فايبر كلاس) وبشكل عصري يحمل أعلى معايير الأمان والسلامة وتصميم محدد لارتفاع الأبواب، بحيث تضمن وجود الركاب داخل حدود العربة، كما تحمل القاطرة عدة مميزات، منها قدرتها على حمل (٧) ركاب دون السائق، والالتفاف حول نفسها بدرجة (360) في الأماكن الضيقة لتجنب العودة إلى الخلف، مما يُتيح دخولها في المصاعد الكبيرة وسلاسة حركتها داخل المسارات المخصصة للطواف والسعي، كما تتميز بقدرتها على تخفيف الارتجاج عند السير على الأرضيات المتعرجة.

يُذكر أن استحداث القاطرة الكهربائية يأتي استمراراً للخطط التطويرية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

الكلمات الدلالية:
المعتمرين شؤون الحرمين ضيوف الرحمن قاطرة كهربائية

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