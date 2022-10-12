الجبير: حصولنا على أسلحة دفاعية يخدم مصالحنا ومصالح أمريكا.. والمملكة لا تسيس النفط

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجيبر، أن المملكة تبحث عن طرق لجلب روسيا وأوكرانيا للتفاوض.

وأضاف الجبير، في تصريحات لـ”CNN”:” “أن التصعيد في أوكرانيا ليس مفيدا لأوروبا، ولم يكن لاتفاق تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا أن يتم لو لم نكن على الحياد”.

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المملكة لاتسيس النفط

وتابع الوزير عادل الجبير “أن المملكة لا تسيس النفط وهو ليس سلاحًا بل سلعة تستهدف الاستقرار”.

وأشار إلى أن حصول المملكة على أسلحة دفاعية يخدم مصالحنا ومصالح أمريكا والأمن في المنطقة”.

وشدد على أن المملكة، تعارض الاستيلاء على الأراضي بالقوة، مؤكدة بقوله “حافظنا على قنوات التواصل مع روسيا وأوكرانيا”.

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