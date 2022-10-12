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ما هي عورة المرأة عند النساء ومحارمها؟.. «الخضير» يجيب
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ما هي عورة المرأة عند النساء ومحارمها؟.. «الخضير» يجيب

ما هي عورة المرأة عند النساء ومحارمها؟.. «الخضير» يجيب

ما هي عورة المرأة عند النساء ومحارمها؟.. «الخضير» يجيب
٠٧:٣٦:٠٠ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

رد الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، على سؤال حول عورة المرأة عند المرأة وعند محارمها.

وأجاب الشيخ “الخضير”، عبر موقعه الرسمي بالقول إن :” عورة المرأة عند المرأة هي كعورتها عند محارمها، عند أبيها، وأخيها، وعمِّها، وخالها؛ لأن النساء عُطِفْن في آيتي النور والأحزاب على المحارم، فدلَّ على أن عورتها عند النساء كعورتها عند محارمها، وهي ما يظهر غالبًا”.

وتابع :” والذي يظهر غالبًا هو الذي -في الغالب- يُكشف من أجل الوضوء، أو من أجل المهنة كالساعد ونصف الساق الأسفل، أو ما قرُب منه، والشَّعر ونحوه”.

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الكلمات الدلالية:
عبدالكريم الخضير عورة المرأة كبار العلماء محارم المرأة

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