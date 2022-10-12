يعيق الاستثمار.. مطالب بإزالة سوق الماشية في خميس مشيط منذ 9 سنوات

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تتزايد معاناة أهالي وسكان المنطقة الواقعة بجوار سوق الماشية، بمحافظة خميس مشيط، الذي تأسس قبل حوالي 32 عاما، ويعاني الأهالي من تكاثر القمامة والماشية النافقة، مما يتسبب في العديد من الأمراض.

انتشار الحشرات والفئران

وقال أحد أهالي المنطقة أن سوق الماشية يقع وسط منطقة مكتزة بالتجمعات السكانية من حوله، مما يزيد من خطر انتشار الحشرات والثعابين والفئران وغيرها.

وتوجد بالمنطقة أيضا، محطة تكرير مياه الصرف الصحي، بجوار المسلخ، وحظائر الأنعام، ومصانع أسمنت، مما يزيد الضرر الصحي والبيئي على أهالي المنطقة، حسب “الإخبارية”.

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أمراض تنتقل من الحيوانات

وروى أحد أهالي المنطق عن حالة طفل أصيب بـ”خراج” في رقبته، وعند إجراء الجراحة فوجئ الأطباء بوجود حشرة داخل الخراج، وقالوا إن هذا النوع من الحشرات ينتقل من الأبقار، ونصحوا أهل الطفل بالابتعاد عن منطقة السوق.

ومنذ 9 أعوام، اجتمع أهالي من المنطقة، وتقدموا بشكوى ضد بلدية خميس مشيط، لدى ديوان المظالم، يثبتوا فيما تضررهم من إقامة سوق الماشية، وقد حكمت المحكمة الاستئنافية الإدارية بإلزام البلدية بنقل سوق الماشية.

تعطيل الفرص الاستثمارية

وتكثر المنازل والمحال المعروضة للبيع أو الإيجار بالمنطقة، دون وجود مشتر، بسبب السلبيات التي تشهدها المنطقة، والتي أدت بدورها إلى تعطيل الفرص الاستثمارية وعزوف المستثمرين عن الاهتمام بالمنطقة.