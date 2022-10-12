فاجعة بالكويت.. مصرع طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع وكاميرا المراقبة تكشف مفاجأة

تواصل- فريق التحرير:

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت، بخبر وفاة طالبة داخل مدينة جامعة الكويت إثر سقوطها من الطابق الرابع.

من جانبها أعلنت جامعة الكويت وفاة الطالبة في أحد مستشفيات وزارة الصحة إثر سقوطها داخل الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية.

وقالت الجامعة في بيان لها، إن الفرق الطبية بالجامعة اتخذت جميع الإجراءات لإسعافها، وبينت تحريات المباحث الأولية إلى وجود شبهة حول إنهاء حياتها، مقدمة العزاء لأهل الطالبة.

الطالبة وافدة

من جانبها كشفت مصادر جامعية لصحيفة الراى الكويتية، عن معلومات أولية حول ملابسات وفاة الطالبة سقطت من علو في جامعة الكويت في الحرم الجامعي في الشدادية.

ونوهت أن الطالبة وافدة من مواليد 2003 وقد سقطت من الدور الرابع في كلية العلوم ومن المعاينة المبدئية توضح أن الوفاة كانت بسبب إلقاء نفسها، وذلك وفقا لتقرير وزارة الداخلية.

كاميرات المراقبة

وقالت المصادر إن وزارة الداخلية راجعت كاميرات المراقبة في الكلية، وتبين أن الطالبة المتوفاة قامت بإلقاء نفسها من الدور الرابع في تمام الساعة 4:01 مساء وتم اسعافها داخليا في تمام الساعة 4:03 دقائق وكان فيها نبض عند وصول سيارة الإسعاف في تمام الساعة 4:15 مساء وتم نقلها إلى مستشفى الفروانية حيث وافتها المنية هناك.

وبينت أن وزارة الداخلية تولت أمر التحقيق بالكامل وهي من ستصدر التقرير النهائي حول الحادثة.

كما أن عددا من الطلبة شاهدوا عملية إنهاء حياة الفتاة وسجلوا شهاداتهم في تحقيقات وزارة الداخلية.

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