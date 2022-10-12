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معتمر يتعرض لأزمة صدرية وتدخل سريع لإنقاذه
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معتمر يتعرض لأزمة صدرية وتدخل سريع لإنقاذه

معتمر يتعرض لأزمة صدرية وتدخل سريع لإنقاذه

معتمر يتعرض لأزمة صدرية وتدخل سريع لإنقاذه
٠٧:٣٥:٠٤ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تعرض معتمر ماليزي، يبلغ من العمر 72 عامًا من الجنسية الماليزية، لالتهاب رئوي حاد وفشل حاد في وظائف التنفس أثناء تأديته للعمرة.

إنقاذ حياة المريض

فيما نجح فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ، عضو التجمع الصحي في مكة المكرمة، في إنقاذ حياة المريض.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لتجمع مكة الصحي حاتم المسعودي أنه تم نقل الحالة إلى مستشفى أجياد للطوارئ، ومباشرة الحالة من فريق الاستجابة السريعة، والتعامل معها على الفور وتلقيها الإسعافات الأولية الطارئة بكل دقة وسرعة، حسب “العربية”.

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وأشار إلى أنه تم وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي، وتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى، مبيناً أن حالة المريض استقرت بعد فترة وجيزة مع استمرارية تلقيه العناية.

وتسعى الأجهزة والوزارات المختصة، لتحقيق راحة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، على مدار العام، وتوفير كافة سبل الراحة والطمأنينة للوفود.
فيما يبرز دور القطاع الصحي بالمملكة، في العناية بضيوف الرحمن، وتقديم كافة الخدمات المتاحة، والعناية الطبية اللازمة للحجاج والمعتمرين، ولا سيما كبار السن ومن يعانون من الأمراض المزمنة.
الكلمات الدلالية:
أزمة صدرية التهاب رئوي حاد العمرة فشل وظائف التنفس معتمر ماليزي

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