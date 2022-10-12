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الاتحاد الأوروبي يدرس معاقبة المسؤولين عن القمع في إيران

الاتحاد الأوروبي يدرس معاقبة المسؤولين عن القمع في إيران

الاتحاد الأوروبي يدرس معاقبة المسؤولين عن القمع في إيران
٠٧:٣٤:٣٢ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يدرس معاقبة المسؤولين عن القمع في إيران، وفقا لـ”أ ف ب”.

واليوم شهدت مدينة سنندج، عاصمة إقليم كردستان إيران، مواجهات عنيفة دفعت قوات الأمن إلى إطلاق النار بكثافة على المتظاهرين وسط أنباء عن خروج المدينة عن سيطرة النظام.

ومع استمرار التظاهرات الاحتجاجية في إيران ومواصلة قوات النظام لفضها بالقوة، تتزايد الدعوات لتنظيم تجمعات احتجاجية كبيرة في مدن رئيسية وبلدات ضد أعمال القمع والاعتقالات العشوائية.

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ويطالب المتظاهرون الغاضبون في إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني بتغيير النظام الذي يرد بالقمع والرصاص من خلال قواته.

ووفقا للخبراء، فإن الاحتجاجات بزخمها تمثل، تحديا كبيرا للمرشد خامنئي والرئيس الإيراني رئيسي اللذين وصفا المتظاهرين بأعداء إيران وشددا على فض الاحتجاجات بالقوة.

لكن على الأرض يبدو أن رصاص الأمن لم يثمر حتى اللحظة في تقويض الاحتجاجات التي غطت مدن إيران من شمالها إلى جنوبها ولا حتى الاعتقالات وحملات القمع الدامية.

يذكر أن الاحتجاجات مستمرة للأسبوع الرابع في معظم مناطق إيران وخاصة الكردية رغم الأجواء الأمنية المتوترة وعسكرة المدن.

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إيران احتجاجات إيران الاتحاد الأوروبي مظاهرات إيران مهسا أميني

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