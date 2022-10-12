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بشرى من الأحوال المدنية للمواطنين المقيمين في الخارج
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بشرى من الأحوال المدنية للمواطنين المقيمين في الخارج

بشرى من الأحوال المدنية للمواطنين المقيمين في الخارج

بشرى من الأحوال المدنية للمواطنين المقيمين في الخارج
٠٦:٥٩:٥٤ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قال مدير عام التقنية بالأحوال المدنية تركي العييد، إن مشاركة الأحوال المدنية في جناح وزارة الداخلية بمعرض “جيتكس 2022″، يشمل خدمة الأحوال في الخارج؛ لتقديم خدمات الهوية الوطنية للمواطنين في الخارج.

وأضاف في تصريحات على هامش المعرض، أن خدمات الهوية الوطنية للمواطنين في الخارج تأتي إضافةً إلى تدشين الهوية على منصة “أبشر”، لإصدارها دون تحمل معاناة السفر.

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وعلى الجانب الآخر، أكد المتحدث الرسمي للجوازات الرائد ناصر العتيبي، أن جواز السفر الإلكتروني الذي تم تدشينه مؤخرًا، يحتوي على العديد من الخصائص من أهمها أنه غير قابل للتزوير إطلاقا.
كما أوضح أن جواز السفر الإلكتروني، يحتوي على العديد من الخصائص والمزايا، إضافةً إلى خاصية التحقق الآلي في المنافذ الدولية في البوابات الذكية بجميع المطارات التي تدعم هذه الخاصية.

وتحدث “العتيبي”، عن مشاركة المديرية في جناح وزارة الداخلية بمعرض “جيتكس”، مشيرًا أنها تأتي لاستعراض أهم الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، وكافة الحلول الرقمية، التي تقدمها.

وأشار إلى أن ضمنها مبادرة “طريق مكة”، والتي تعمل على إنهاء إجراءات المستفيدين خارج المملكة، وتم تطبيقها العام الماضي، خلال فترة الحج، في 5 دول، وأنها استغرقت 28 يومًا، واستفاد منها 98 ألف حاج، موضحًا أن الجوازات تعمل على توسيع هذه المبادرة بالتعاون مع عدة جهات المعنية بذلك.

الكلمات الدلالية:
الأحوال المدنية المقيمين في الخارج الهوية الوطنية منصة أبشر

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