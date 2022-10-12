المحور الشرقي بجدة يربط بين الجنوب والشمال بطول 50 كيلومترا

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قامت أمانة جدة بتصميم واعتماد مسار للمحور الشرقي بطول 50 كم يمتد من تقاطع طريق عسفان شمالاً حتى طريق مكة المكرمة جنوباً لخدمة ربط مناطق شرق طريق الحرمين ببعضها البعض.

ربط مناطق جغرافية

ويعمل المحور كذلك على تحسين اتصال مناطق شرق الحرمين بمناطق غرب الحرمين من خلال الوصلات العرضية عبر الربط مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز(التحلية) وشارع فلسطين.

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أمانة جدة: هذه أسباب إهمال متنزه «ذهبان»

ومن ناحية أخرى، كشفت أمانة محافظة جدة، عن أسباب الإهمال الذي طال متنزه ذهبان البحري الذي افتتح في ذي الحجة من عام 1436هـ.

إهمال متنزه ذهبان بجدة

وقال المتحدث في إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي محمد البقمي لصحيفة «عكاظ»، إن سبب الإهمال يرجع إلى خلافات قانونية بين المستثمر القديم والمستثمر الحالي للموقع.

وأوضح البقمي أنه بعد تنفيذ أمانة محافظة جدة لمتنزه ذهبان البحري طرح كفرصة استثمارية للتشغيل والمحافظة على المتنزه، وتمت ترسيته على مستثمر في عام 1437هـ.

وأكمل أنه بعد انتهاء العقد أعيد طرح الموقع للاستثمار وتم ترسيته على مستثمر جديد، وبعد تسلمه الموقع نشأ خلاف قانوني.