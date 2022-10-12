بيان جديد من «أوبك» بعد قرار التخفيض.. ماذا حدث في أسعار النفط؟

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خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب على النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا و400 ألف برميل يوميا في عامي 2022 و2023 على التوالي، حيث أرجعت ذلك بشكل أساسي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، واستراتيجية صفر كوفيد في الصين بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسية.

وقالت منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) إن سعر سلة خاماتها تراجع بواقع ثلاثة دولارات وعشرة سنتات ليستقر عند 96.03 دولار للبرميل في تعاملات أمس الثلاثاء، بعد أن كان السعر 99.13 دولار أمس الأول الاثنين.

وذكرت (أوبك) اليوم الاربعاء، أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 89ر69 دولار للبرميل.

وتوقعت “أوبك” في تقرير سوق النفط لشهر أكتوبر أن ينمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بمقدار 2.6 مليون برميل يوميا.

وتوقع التقرير أن ينمو الطلب على النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ1.4 مليون برميل يوميا خلال 2022، فيما من المتوقع أن ينمو الطلب في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ1.3 مليون برميل يوميا

وخفضت أوبك توقعاتها لنمو المعروض من خارجها في 2022 بنحو 200 ألف برميل يوميا. كما أبقت على توقعات نمو الطلب على نفط أعضائها دون تغيير

وأظهر التقرير أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع بـ 618 ألف برميل يوميا في أغسطس مدفوعا بارتفاع إنتاج النفط الليبي.

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