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«الجوازات»: الجواز الإلكتروني غير قابل للتزوير إطلاقًا
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«الجوازات»: الجواز الإلكتروني غير قابل للتزوير إطلاقًا

«الجوازات»: الجواز الإلكتروني غير قابل للتزوير إطلاقًا

«الجوازات»: الجواز الإلكتروني غير قابل للتزوير إطلاقًا
٠٦:٠٧:٥٦ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

أكد المتحدث الرسمي للجوازات الرائد ناصر العتيبي، أن جواز السفر الإلكتروني الذي تم تدشينه مؤخرًا، يحتوي على العديد من الخصائص من أهمها أنه غير قابل للتزوير إطلاقا.


كما أوضح أن جواز السفر الإلكتروني، يحتوي على العديد من الخصائص والمزايا، إضافةً إلى خاصية التحقق الآلي في المنافذ الدولية في البوابات الذكية بجميع المطارات التي تدعم هذه الخاصية.

 

وتحدث “العتيبي”، عن مشاركة المديرية في جناح وزارة الداخلية بمعرض “جيتكس”، مشيرًا أنها تأتي لاستعراض أهم الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، وكافة الحلول الرقمية، التي تقدمها.

 

وأشار إلى أن ضمنها مبادرة “طريق مكة”، والتي تعمل على إنهاء إجراءات المستفيدين خارج المملكة، وتم تطبيقها العام الماضي، خلال فترة الحج، في 5 دول، وأنها استغرقت 28 يومًا، واستفاد منها 98 ألف حاج، موضحًا أن الجوازات تعمل على توسيع هذه المبادرة بالتعاون مع عدة جهات المعنية بذلك.

الجوازات: البصمة شرط لإصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من (10) أعوام فأكثر

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الجواز الإلكتروني الجوازات تزوير جواز السفر جواز السفر السعودي

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