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فيديو مذهل لإنقاذ شخص من الموت في لمح البصر

فيديو مذهل لإنقاذ شخص من الموت في لمح البصر

فيديو مذهل لإنقاذ شخص من الموت في لمح البصر
٠٦:٣٨:٥٧ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، حنكة أحد عناصر الدفاع المدني، بدولة أجنبية، في التعامل مع حالة شخص أراد إنهاء حياته.

حكمة رجل الإطفاء

وكشف الفيديو انتظار رجلي إطفاء، أمام نافذة بإحدى البنايات، ويبدو أن شخصا ألقى بفسه من أعلى البناية، ثم تصرف رجل الإطفاء بحكمة مع الموقف.

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وأظهر الفيديو رجل الإطفاء وهو يمسك بقوة، بالشخص الذي أراد إنهاء حياته، ويدخله إلى داخل البناية مرة أخرى، بعد أن أحبطت محاولته.

وأسرع رجل الإطفاء بالإمساك بالشخص عندما قفز، ثم التقطه بسرعة خاطفة من قدميه بمساعدة زميله الذي أمسك به للمحافظة على توازنه.

انتهاء المحاولة

وأنهى رجل الإطفاء محاولة الرجل التخلص من حياته، ومن الشائع في عدة دول أوروبية، محاولات الكثيرين إنهاء حياتهم، وذلك لأسباب كثيرة.

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