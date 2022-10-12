بعد وفاة طفل القطيف.. 4 جهات مسؤولة عن سلامة الأطفال داخل الحافلة المدرسية

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بعد وفاة طفل القطيف داخل الحافلة المدرسية مختنقًا بعد نسيانه، كشف مشرف جمعية غوث التطوعية منصور العاطفي، عن الجهات المسؤولة عن سلامة الأطفال داخل “الباص المدرسي”.



وقال “العاطفي”، في لقاء على قناة الإخبارية، إن هناك 4 جهات تتشارك المسؤولية عن سلامة الأطفال داخل الحافلات المدرسية، موضحًا أن جوانب الخطورة تكمن عند صعود الحافلة وعند الجلوس وعند النزول.

وشدد على أنه يجب أن يتأكد قائد الحافلة من أن الطالب صعد بشكل كامل، وأثناء القيادة يجب أن يكون حذرا من المؤثرات الخارجية والأخطاء الداخلية عند وجود مشرفة في الحافلة.

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وتابع: “عند النزول هناك نقاط عمياء؛ حيث ممكن أن يلتف الطالب من خلالها ويتعرض لحوادث من السيارات المجاورة أو حتى من قائد الحافلة، ويجب التوقي من الخطورة لأن الطفل بريء من أي حادث”.

وأضاف: “هناك دور كبير على المنزل وقائد الحافلة والمشرف أو المشرفة داخل الحافلة، وأيضًا على الجهة المشرفة على الحافلة وعلى المدرسة، فهناك 4 جهات مسؤولة عن سلامة الأطفال والطلاب”.

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