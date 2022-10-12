الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بعد وفاة طفل القطيف.. 4 جهات مسؤولة عن سلامة الأطفال داخل الحافلة المدرسية
على المكشوف.. واشنطن تهدد باغتيال بوتين في حالة استخدام الأسلحة النووية
بتوجيهٍ من وزير العدل.. اكتمال التحول الرقمي في المحكمة العليا
بـ«هيكل كروس أوفر».. «هوندا» تزيح الستار عن أحدث سياراتها الشبابية (صور)
«العمل عن بُعد» يعلن عن عشرات الوظائف.. رابط التقديم
بـ1500 دولار.. مميزات فريدة لـ«خوذة ميتا الجديدة للواقع الافتراضي».. تعرف عليها

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

بعد وفاة طفل القطيف.. 4 جهات مسؤولة عن سلامة الأطفال داخل الحافلة المدرسية

بعد وفاة طفل القطيف.. 4 جهات مسؤولة عن سلامة الأطفال داخل الحافلة المدرسية

بعد وفاة طفل القطيف.. 4 جهات مسؤولة عن سلامة الأطفال داخل الحافلة المدرسية
٠٥:٤٢:٤٩ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل-فريق التحرير :

بعد وفاة طفل القطيف داخل الحافلة المدرسية مختنقًا بعد نسيانه، كشف مشرف جمعية غوث التطوعية منصور العاطفي، عن الجهات المسؤولة عن سلامة الأطفال داخل “الباص المدرسي”.


وقال “العاطفي”، في لقاء على قناة الإخبارية، إن هناك 4 جهات تتشارك المسؤولية عن سلامة الأطفال داخل الحافلات المدرسية، موضحًا أن جوانب الخطورة تكمن عند صعود الحافلة وعند الجلوس وعند النزول.

وشدد على أنه يجب أن يتأكد قائد الحافلة من أن الطالب صعد بشكل كامل، وأثناء القيادة يجب أن يكون حذرا من المؤثرات الخارجية والأخطاء الداخلية عند وجود مشرفة في الحافلة.

تطورات جديدة في واقعة وفاة طفل داخل حافلة مدرسية بالقطيف

وتابع: “عند النزول هناك نقاط عمياء؛ حيث ممكن أن يلتف الطالب من خلالها ويتعرض لحوادث من السيارات المجاورة أو حتى من قائد الحافلة، ويجب التوقي من الخطورة لأن الطفل بريء من أي حادث”.

وأضاف: “هناك دور كبير على المنزل وقائد الحافلة والمشرف أو المشرفة داخل الحافلة، وأيضًا على الجهة المشرفة على الحافلة وعلى المدرسة، فهناك 4 جهات مسؤولة عن سلامة الأطفال والطلاب”.

حتى لا تتكرر مأساة طفل القطيف..معلم يشرح للأطفال كيفية التعامل حال نسيان أحدهم بالحافلة (فيديو)

الكلمات الدلالية:
التعليم حافلة مدرسية طفل القطيف وفاة طالب

مواد ذات صلة

المزيد
تايلاند تطارد جدري القرود عبر الصرف الصحي (تفاصيل)

تايلاند تطارد جدري القرود عبر الصرف الصحي (تفاصيل)

٠٩:٤٧ م، الأربعاء، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
كشف غموض حادثة مقتل طفل بـ«هروب جازان» والتوصل إلى الجاني

كشف غموض حادثة مقتل طفل بـ«هروب جازان» والتوصل إلى الجاني

٠٨:٥٣ م، الأحد، ٠٢ أبريل ٢٠١٧
متحدث «الصحة»: مراكز «تأكد» و«عيادات تطمن» مستمرة وتعمل على مدار الساعة

متحدث «الصحة»: مراكز «تأكد» و«عيادات تطمن» مستمرة وتعمل على مدار الساعة

٠٣:٥٧ م، الأربعاء، ١٢ أغسطس ٢٠٢٠
«المتحدث الأمني» سنتخذ تدابير خاصة عند فشل تطبيق البرتوكولات الوقائية (فيديو)

«المتحدث الأمني» سنتخذ تدابير خاصة عند فشل تطبيق البرتوكولات الوقائية (فيديو)

١٠:١٢ م، الأحد، ٢١ يونيو ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *