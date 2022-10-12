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بالخطوات.. «التأمينات» توضح طريقة حل مشكلة «الرمز غير مطابق»
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بالخطوات.. «التأمينات» توضح طريقة حل مشكلة «الرمز غير مطابق»

بالخطوات.. «التأمينات» توضح طريقة حل مشكلة «الرمز غير مطابق»

بالخطوات.. «التأمينات» توضح طريقة حل مشكلة «الرمز غير مطابق»
٠٥:٤٧:٢١ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آلية وخطوات حل مشكلة الرمز غير مطابق، والتي تسبب الارتباك لبعض المستخدمين.

جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مغردة عبر حساب “العناية بالعملاء”، قالت فيه “أنا بسجل في التأمينات ويوصلني رمز وحين أقوم بإدخاله يقول غير مطابق .. فما هو السبب وكيف نحل المشكلة؟

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هل يمكن للمسجلين في التأمينات الاجتماعية الاستفادة من الضمان المطور؟

وأجابت التأمينات عبر حسابها “العناية بالعملاء”، بقولها أنه يمكن حل المشكلة من الخطوات التالية :

– تغيير المتصفح وإعادة المحاولة

– في حال استمرار المشكلة مسح كافة البيانات التاريخية والبيانات المؤقتة وملفات الكوكيز في المتصفح

– إعادة المحاولة مرة أخرى بعد تنفيذ الإجراءات السابقة

الكلمات الدلالية:
التأمينات التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات حل مشكلة الرمز غير مطابق

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