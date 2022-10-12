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تنبيه من أمانات المناطق للمقاولين: احذروا هذا الأمر
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تنبيه من أمانات المناطق للمقاولين: احذروا هذا الأمر

تنبيه من أمانات المناطق للمقاولين: احذروا هذا الأمر

تنبيه من أمانات المناطق للمقاولين: احذروا هذا الأمر
٠٥:٥٢:١٣ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

حذرت أمانات المناطق والبلديات التابعة لها المقاولين وأصحاب الممتلكات العقارية من إلقاء ونقل مخلفات البناء في غير أماكنها المخصصة، مؤكدة أن رمي المخلفات في الأراضي الحكومية وأراضي الغير يعرض المخالفين للغرامة، للحد من التعدي والتجاوز على أملاك الدولة والغير، بالإضافة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري والارتقاء بجودة الحياة في مناطق المملكةكافة .

وتهدف الجولات الرقابية الحفاظ على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة وحمايتها من التعديات، ورصد عدم التزام المقاولين بالتسوير المؤقَّت للمواقع تحت الإنشاء، وممارسة الأعمال الإنشائية مثل خلط الإسمنت وأعمال الحديد والنجارة والتخزين خارج السور المؤقت، وعدم نظافة الموقع في أثناء وبعد الانتهاء من العمل، وعدم إزالة مخلفات البناء والحفر في مرحلة البناء أو الترميم، وإلقاء مخلفات البناء والمخلفات الأخرى في أراضي الغير أو الأماكن العامة.

وتستهدف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع الأمانات الحفاظ على النظافة العامة ورفع مستوى الامتثال وتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري في مناطق المملكة كافة، والحرص على عدم إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة، والالتزام بردم الحفر وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل.

 

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الكلمات الدلالية:
أصحاب الممتلكات أمانات المناطق إلقاء المخلفات الغرامة المقاولين

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