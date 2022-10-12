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على المكشوف.. واشنطن تهدد باغتيال بوتين في حالة استخدام الأسلحة النووية

على المكشوف.. واشنطن تهدد باغتيال بوتين في حالة استخدام الأسلحة النووية

على المكشوف.. واشنطن تهدد باغتيال بوتين في حالة استخدام الأسلحة النووية
٠٥:٣٥:٥٠ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون،تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول استخدام أسلحة نوية، بمثابة “توقيع انتحار”.

اغتيال بوتين

وأشار بولتون إلى أن الولايات المتحدة قد تغتال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ لجأ لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وقال بولتون: “إننا بحاجة إلى أن نوضح أنه في حال أمر بوتين باستخدام السلاح النووي التكتيكي، فإنه يوقع بذلك على مذكرة انتحاره”، مردفاً: “أعتقد أن هذا ما قد يتطلبه الأمر لردعه، إذ وقع تحت ضغط ظروف قاسية”.

وأضاف، خلال مقابلة أجرتها محطة “إل بي سي نيوز” الإذاعية البريطانية: “يمكنك أن تسأل قاسم سليماني في إيران عما حدث، عندما قررنا أن شخصاً ما يمثل تهديداً للولايات المتحدة”، إذ قتل سليماني بغارة أميركية في بغداد في عام 2020.

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بايدن يشكك في قدرات بوتين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يعتقد أن بوتين سيلجأ لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية في حربه مع روسيا.

وأضاف بايدن خلال مقابلة مع شبكة CNN: “أعتقد أنه من غير المسؤول بالنسبة له التحدث عن ذلك، فكرة أن زعيمًا عالميًا لإحدى أكبر القوى النووية في العالم يقول إنه قد يستخدم سلاحًا نوويًا تكتيكيًا في أوكرانيا”.

حذر من الأخطاء المحتملة

وأشار  إلى أن “تهديدات بوتين لها تأثير مزعزع للاستقرار”، محذرًا من “الأخطاء المحتملة في التقدير التي يمكن أن تترتب على ذلك ويمكن أن ينتهي بحرب نهاية العالم (هرمجدون)”، على حد وصفه.

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استخدام الأسلحة النووية اغتيال بوتين الحرب الروسية الاوكرانية جون بولتون فلاديمير بوتين

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