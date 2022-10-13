10 أطعمة تمنع جلطات الدم وتذيبها في بدايتها

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كشف باحثون في معهد Vein and Vascular Institute، أن هناك 10 أطعمة وأغذية تمنع الجلطات الدموية المميتة، كما تذيبها في بدايتها إذا حدثت.

وأوضح الباحثون أن تلك الأطعمة هي التفاح والليمون والبصل والثوم والكيوي واللفت والسبانخ والكركم وعصير العنب والأناناس، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وقال الباحثون إن أقوى المركّبات النباتية التي تعمل على إذابة الجلطات بشكل طبيعي قد تشمل البروميلين والروتين (المعروف أيضا بالروتوسيد)، ويمكن الحصول عليه من التفاح والليمون والبصل وشاي البرتقال والمكملات الغذائية.

الأناناس والتفاح والليمون

وخلص الباحثون إلى أن هذا المركّب قد يكون بمثابة دواء غير مكلف لتقليل الجلطات المتكررة والمساعدة في إنقاذ آلاف الأرواح.

وفي الوقت نفسه، حذر الباحثون من أن محاولة إذابة جلطة دموية في المنزل قد تتطلب تأخير العلاج الطبي المناسب، وهذا بدوره يمكن أن يزيد من خطر حدوث مضاعفات قد تهدد الحياة.

كيفية منع تجلط الدم

وأشار الباحثون إلى أنه بينما تشير الأدلة إلى أن الأطعمة النباتية المذكورة أعلاه يمكن أن تعكس مضاعفات التخثر، فإن الوقاية هي الطريقة الأفضل.

ووفق الباحثين، يمكن استخدام الكركم، الغني بخصائص مضادة للالتهابات، لتأثيراته القوية المضادة للصفائح الدموية والتي يمكن أن تحمي من تجلط الدم مستقبلاً.

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