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بـ«هيكل كروس أوفر».. «هوندا» تزيح الستار عن أحدث سياراتها الشبابية (صور)

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بـ«هيكل كروس أوفر».. «هوندا» تزيح الستار عن أحدث سياراتها الشبابية (صور)

بـ«هيكل كروس أوفر».. «هوندا» تزيح الستار عن أحدث سياراتها الشبابية (صور)

بـ«هيكل كروس أوفر».. «هوندا» تزيح الستار عن أحدث سياراتها الشبابية (صور)
٠٤:٥٦:٣٧ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل -فريق التحرير:

أعلنت هوندا عن سيارة Prologue الجديدة التي حصلت على أفضل معايير المركبات الشبابية الحديثة، حيث من المقرر أن تأتي السيارة بهيكل كروس أوفر مبني على منصات Ultium الشهيرة التي طورتها جنرال موتورز، والتي اختبرت سابقًا مع سيارات Chevrolet Blazer EV الكهربائية.

هوندا تكشف عن سيارة شبابية متطورة

وحصلت السيارة على أنظمة إضاءة متطورة تعتمد على مصابيح LED، وعلى عجلات بمقاس 21 إنش، أما هيكلها فأتى بطول 4 أمتار و87 سنتيمترًا، عرضه 198 سم، وارتفاعه 164 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 309 سم.

السيارة مجهزة بصفين من المقاعد المريحة

كما تم تجهيز  السيارة بصفين من المقاعد المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب، وزودت واجهة القيادة فيها بشاشتين، واحدة قبالة السائق بمقاس 11 بوصة، وأخرى لمسية ثبتت في منتصف الواجهة مقاسها 11.3 بوصة.

وزودت هوندا هذه المركبة بأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وأنظمة الحفاظ على المسار، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

 

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