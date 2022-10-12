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«بوتين» يحذر أوروبا من خسائر كبيرة هذا العام.. ويكشف السبب

«بوتين» يحذر أوروبا من خسائر كبيرة هذا العام.. ويكشف السبب

«بوتين» يحذر أوروبا من خسائر كبيرة هذا العام.. ويكشف السبب
٠٤:٤٤:٠٩ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل -فريق التحرير:

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال كلمته بمنتدى أسبوع الطاقة، إن أسعار الغاز ستتسبب في خسائر كبيرة لأوروبا هذا العام.

وأضاف: «الرفاهية في أوروبا كانت مقترنة بالتعاون مع روسيا، لافتاً إلى أن تحديد سقف لأسعار الغاز سيجعل أوروبا تخسر مئات المليارات».

بوتين: نسعى للتعاون مع أوروبا تجاريًا

وأشار إلى أن الهجوم على خط الغاز نورد ستريم سابقة يهدد البنى التحتية للطاقة. مؤكدًا أن الولايات المتحدة تجبر الدول الأوروبية على شراء الطاقة بأسعار غالية جداً، لافتاً إلى محاولات أمريكا للسيطرة على أسواق الطاقة في أوروبا.

وتابع: «نريد التعاون مع أوروبا تجارياً، لكنهم هم من فرضوا العقوبات، وما يحدث في أسواق الطاقة حالياً نتيجة سياسات خاطئة لسنوات سابقة، كما أن الدول النامية ستتأثر بارتفاع أسعار الغاز العالمية، والسلوك الأوروبي هو السبب في ارتفاع أسعار الغاز، كما أننا مستعدون لإمداد أوروبا بالغاز بالكميات المحددة وفقاً للعقود».

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الكلمات الدلالية:
أزمة الغرب بسبب الغاز الحرب الروسية الاوكرانية الغاز الغرب والغاز بوتين روسيا

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