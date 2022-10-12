الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
تنبيه من أمانات المناطق للمقاولين: احذروا هذا الأمر
بالخطوات.. «التأمينات» توضح طريقة حل مشكلة «الرمز غير مطابق»
بعد وفاة طفل القطيف.. 4 جهات مسؤولة عن سلامة الأطفال داخل الحافلة المدرسية
على المكشوف.. واشنطن تهدد باغتيال بوتين في حالة استخدام الأسلحة النووية
بتوجيهٍ من وزير العدل.. اكتمال التحول الرقمي في المحكمة العليا
بـ«هيكل كروس أوفر».. «هوندا» تزيح الستار عن أحدث سياراتها الشبابية (صور)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بـ1500 دولار.. مميزات فريدة لـ«خوذة ميتا الجديدة للواقع الافتراضي».. تعرف عليها

بـ1500 دولار.. مميزات فريدة لـ«خوذة ميتا الجديدة للواقع الافتراضي».. تعرف عليها

بـ1500 دولار.. مميزات فريدة لـ«خوذة ميتا الجديدة للواقع الافتراضي».. تعرف عليها
٠٤:٥٢:٠٢ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة «ميتا» عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي صُمّمت تحديدًا للاستخدام المهني، بعد عام على تغيير اسمها وإعلان رغبتها في بناء عالم ميتافيرس الموازي.

ويبلغ سعر خوذة «ميتا كويست برو» 1500 دولار بتقنيات متطوّرة عدة تهدف إلى تحسين شعور المستخدمين بأنهم موجودون مع أشخاص آخرين.

ويُفترض أن تتيح الخوذة الجديدة؛ ليس فقط إمكان مشاهدة عوالم افتراضية، بل كذلك محيط المستخدم الفعلي، بفضل كاميرات عالية الدقة مثبتة عليها وموجّهة إلى حيث ينظر المستخدِم.

الخوذة تضم كاميرات موجّهة

كما أن الخوذة تضم كاميرات موجّهة إلى المستخدم تهدف إلى عكس تعبيرات وجهه على شخصيته الرمزية (أفاتار) في العالم الافتراضي أثناء لقاء يعقده مع زملائه مثلاً.

وقال مؤسس «ميتا» ورئيسها مارك زوكربرغ – خلال مؤتمر «كونيكت» الإلكتروني المنظَّم للتطرق إلى تطورات الشركة لناحية التقنيات والخدمات الخاصة بالواقع الافتراضي والواقع المعزَّز وذلك المختلط : «إذا ابتسم المستخدم أو عبس يفترض أن تكون صورته الرمزية قادرة على عكس هذا التعبير».

وقال أندرو بوسورث؛ وهو كبير مسؤولي التكنولوجيا في المجموعة الأمريكية، إن «عدد التطبيقات (المتاحة على كويست) التي تحقق إيرادات تزيد عن خمسة ملايين دولار، تضاعف منذ العام الماضي».

اقرأ أيضًا:

لترويج التجارة عبر “واتساب”.. “ميتا” تستثمر مع شركة سنغافورية عملاقة

الكلمات الدلالية:
خوذة ميتا الجديدة خوذة ميتا للواقع الافتراضي شركة ميتا مميزات خوذة ميتا

مواد ذات صلة

المزيد
62 يوما لتأنيث محال بيع” فساتين السهرة والعرائس والعباءات”

62 يوما لتأنيث محال بيع” فساتين السهرة والعرائس والعباءات”

٠٧:٤٠ ص، الأحد، ١٨ يناير ٢٠١٥
دراسة: الشخير بصوت عالٍ مؤشر للإصابة بالخرف والزهايمر

دراسة: الشخير بصوت عالٍ مؤشر للإصابة بالخرف والزهايمر

٠٨:٣٩ م، الجمعة، ١٧ أبريل ٢٠١٥
«مدني الرياض» يدعو للحذر بسبب الأمطار

«مدني الرياض» يدعو للحذر بسبب الأمطار

٠٨:١٧ م، السبت، ٠٥ مارس ٢٠١٦
130 ألف حاج يغادرون مطار جدة

130 ألف حاج يغادرون مطار جدة

٠٢:٣٧ م، الأربعاء، ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *