بـ1500 دولار.. مميزات فريدة لـ«خوذة ميتا الجديدة للواقع الافتراضي».. تعرف عليها

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كشفت شركة «ميتا» عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي صُمّمت تحديدًا للاستخدام المهني، بعد عام على تغيير اسمها وإعلان رغبتها في بناء عالم ميتافيرس الموازي.

ويبلغ سعر خوذة «ميتا كويست برو» 1500 دولار بتقنيات متطوّرة عدة تهدف إلى تحسين شعور المستخدمين بأنهم موجودون مع أشخاص آخرين.

ويُفترض أن تتيح الخوذة الجديدة؛ ليس فقط إمكان مشاهدة عوالم افتراضية، بل كذلك محيط المستخدم الفعلي، بفضل كاميرات عالية الدقة مثبتة عليها وموجّهة إلى حيث ينظر المستخدِم.

الخوذة تضم كاميرات موجّهة

كما أن الخوذة تضم كاميرات موجّهة إلى المستخدم تهدف إلى عكس تعبيرات وجهه على شخصيته الرمزية (أفاتار) في العالم الافتراضي أثناء لقاء يعقده مع زملائه مثلاً.

وقال مؤسس «ميتا» ورئيسها مارك زوكربرغ – خلال مؤتمر «كونيكت» الإلكتروني المنظَّم للتطرق إلى تطورات الشركة لناحية التقنيات والخدمات الخاصة بالواقع الافتراضي والواقع المعزَّز وذلك المختلط : «إذا ابتسم المستخدم أو عبس يفترض أن تكون صورته الرمزية قادرة على عكس هذا التعبير».

وقال أندرو بوسورث؛ وهو كبير مسؤولي التكنولوجيا في المجموعة الأمريكية، إن «عدد التطبيقات (المتاحة على كويست) التي تحقق إيرادات تزيد عن خمسة ملايين دولار، تضاعف منذ العام الماضي».

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