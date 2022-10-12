«العمل عن بُعد» يعلن عن عشرات الوظائف.. رابط التقديم

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أعلن برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، في مختلف المؤهلات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

مجالات العمل عن بعد:

التسويق، البرمجة، المحاسبة، السكرتارية، الدعم الإداري، المبيعات، المشتريات، خدمة العملاء، إدخال البيانات، تحليل الأعمال، مراكز الاتصال، الموارد البشرية، الشحن والتوزيع، قواعد البيانات، العلاقات العامة، وغيرها.

بعض المسميات الوظيفية (وظائف عن بعد):

-مندوب مبيعات.

-مصمم إعلان.

-كاتب بيانات عملاء.

-أخصائي تسويق.

-منسق منتجات.

-أخصائي إداري

-مترجم

-سكرتير تنفيذي

-مدير خدمة عملاء.

-كاتب إدخال بيانات.

-مدخل بيانات.

-جامع بيانات.

-أخصائي عقود.

-أخصائي توظيف

-كاتب رواتب.

-كاتب إداري عام.

-كاتب علاقات عامة.

-مأمور سنترال.

-مساعد إداري.

-محصل ديون.

-اخصائي تسويق إلكتروني.

-اختصاصي تسويق.

-مندوب مبيعات.

-مندوب مشتريات.

-كاتب إداري عام.

-مدقق حسابات.

-كاتب استعلامات عامة.

-اخصائي شؤون موظفين.

-مشرف مراجعة ادارية.

-محاسب عام.

-كاتب محتوى.

-سكرتير تنفيذي.

-اختصاصي تسويق.

-كاتب إداري.

-مشرفين عمال

-كاتب اجور.

-كاتب استقبال عام.

خطوات التسجيل في برنامج العمل عن بعد:

– زيارة بوابة العمل عن بعد.

-اضغط على أيقونة التسجيل (خيار الباحث عن عمل).

-أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.

-عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.

-عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.

-يشترط حساب أبشر مفعل.

عن برنامج العمل عن بعد:

برنامج العمل عن بعد هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسبة.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أكتوبر 2022م.

رابط التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)

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