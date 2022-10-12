عقارات الدولة: 4 فوائد لدليل إدارة الأصول والمرافق

تواصل – واس:

أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة أهمية تطبيق جميع الجهات الحكومية بتطبيق المعايير الفنية في دليل إدارة الأصول والمرافق في الجهات الحكومية، الذي يكفل تحقيق أعلى مواصفات ومعايير الجودة، مما يسهم في استدامة العقار وإطالة عمر المباني، ورفع كفاءتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر “إشراك إدارة المرافق لصنع تطوير مستدام”، الذي نظمته جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق في مدينة الرياض.

أهمية دليل إدارة الأصول والمرافق

وأوضح المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة الدكتور هشام الزبن: أنّ الهيئة أدرجت (دليل معايير إدارة الأصول) ضمن الأطر الضابطة لإدارة وتشغيل عقارات الدولة، منوهاً بدور هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية التي أصدرت هذا الدليل المهم، الذي يحدد:

1 – مؤشرات أداء لقياس أداء إدارات المرافق.

2 – وضع معايير إدارة المرافق والأصول.

3 – رفع كفاءة استخدام الطاقة.

4 – تعزيز سلامة العقار والمستخدمين.

وأشار إلى أهمية مواجهة التحديات التي تواجه القطاع ومنها اعتماد نظم قديمة لتشغيل وصيانة المرافق، ونقص أعداد العاملين المختصين والمؤهلين علمياً وعملياً، لافتاً النظر إلى أهمية الاستعانة بالحلول الرقمية والذكية في إدارة المرافق لإسهاماتها الفعالة في تحسين مستويات الجودة، إضافةً إلى تطبيق أفضل الممارسات في كفاءة الطاقة وترشيد المياه.

اقرأ أيضًا:

«أسعار مستقرة بالمملكة»..خبير يزف نبأ سارا بشأن أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة

بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة على مسار الخط الهوائي 380 ك ف