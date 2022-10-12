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لعلاج السمنة في المملكة.. المجلس الصحي يتخذ هذه الخطوة
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لعلاج السمنة في المملكة.. المجلس الصحي يتخذ هذه الخطوة

لعلاج السمنة في المملكة.. المجلس الصحي يتخذ هذه الخطوة

لعلاج السمنة في المملكة.. المجلس الصحي يتخذ هذه الخطوة
٠٤:٢٠:٤٥ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وقّع المجلس الصحي السعودي مذكرة تفاهم مع شركة نوفو نوردسك السعودية للتجارة في مجال تطوير الخدمات الصحية المقدمة لعلاج مرض السمنة في المملكة، ودعم إنشاء بيانات وطنية.

المجلس الصحي السعودي يوقع مذكرة تفاهم

ومثّل المجلس الصحي السعودي في توقيع مذكرة التفاهم، الأمين العام للمجلس، الدكتور نهار بن مزكي العازمي، ومن جانب الشركة، المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي للشركة، ملفن أوسكار ديسوزا، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس.

وقال العازمي، إن المجلس يسعى إلى وضع الأسس التشريعية، وسن السياسات والأنظمة لحوكمة وتنظيم وتطوير خدمات مكافحة مرض السمنة في المملكة في مختلف القطاعات المقدمة للخدمات الصحية.

وأضاف أن أهمية هذا التعاون تأتي للعمل على رؤية تكاملية لعلاج مرض السمنة من خلال وضع التشريعات في هذا الشأن، وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السمنة في المملكة.

وأشاد بما تقدمه الشركة في مجال مكافحة مرض السمنة، متطلعًا إلى مزيد من التعاون المثمر بين الطرفين في عدد من المجالات المستقبلية.

من جانبه، أكد ميلفن، أهمية التعاون مع المجلس الصحي السعودي الذي من شأنه خدمة القطاع الصحي في مجال إنشاء بيانات وطنية، ومكافحة وعلاج مرض السمنة في المملكة، وفق أحدث التقنيات والأنظمة في هذا المجال.

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الكلمات الدلالية:
السمنة المجلس االصحي المجلس الصحي السعودي علاج السمنة

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