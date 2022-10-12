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روسيا تكشف عن إجراء جديد بشأن الضريبة على النفط

روسيا تكشف عن إجراء جديد بشأن الضريبة على النفط

روسيا تكشف عن إجراء جديد بشأن الضريبة على النفط
٠٤:١٨:٤٣ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف نائب وزير المالية الروسي، أليكسي سازانوف، عن أن بلاده تعتزم مواصلة مناورتها الخاصة بفرض ضريبة على النفط التي تهدف إلى خفض رسوم تصدير النفط تدريجيًا وزيادة ضريبة استخراج المعادن.

وقال – خلال أسبوع الطاقة الروسي في موسكو – إنه من المبكر للغاية التحدث عن توسيع نظام الضريبة القائم على الأرباح وسط تراجع متوقع في إنتاج النفط.

توقعات بتراجع النفط بنسبة 5% في 2023

ومن المتوقع أن يتراجع انتاج النفط بنسبة 5% في 2023، ولا يمكن لوزارة المالية الروسية أن تسمح بتراجع في عائدات الميزانية.

وخفضت روسيا تدريجيًا رسوم التصدير على المنتجات الخام والنفط ابتداء من 2019 حتى يتم إلغاؤها بالكامل في 2024 وفي الوقت نفسه زادت روسيا من الضريبة على استخراج النفط.

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