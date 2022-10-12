«البيئة» تبدأ منح تراخيص مراكز تسويق المنتجات الزراعية

تواصل – فريق التحرير:

منحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إحدى الشركات الوطنية، تراخيص مراكز لتسويق المنتجات الزراعية، بأسواق النفع العام.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة بالرياض اليوم، بحضور معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي ووكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، ووفدٍ من الشركة.

مراكز تسويق المنتجات الزراعية

ويأتي ذلك بعد نقل اختصاص منح تراخيص مراكز تسويق المنتجات الزراعية بأسواق النفع العام إلى وزارة البيئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

والخطوة تأتي انطلاقًا من سعي الوزارة للنهوض بكافة القطاعات الحيوية والاقتصادية بالمملكة، وحرصها على رفع معايير الجودة في كافة مراحل الإنتاج الزراعي وصولًا إلى المستهلك، وذلك تماشيًا مع استراتيجية المملكة لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي وفق مستهدفات رؤية 2030.

توفير حاضنة اقتصادية للمنتجات الزراعية

من جانبه، قال العيادة إن هذه الخطوة تهدف إلى توفير حاضنة اقتصادية متينة للمنتجات الزراعية والغذائية الوطنية، من خلال تصميم مراكز نموذجية عصرية بمواصفات قياسية عالية المستوى، لتداول وتسويق المنتجات الزراعية في المملكة.

ويتوقع أن تشكّل هذه المراكز وجهة مستقبلية وركيزة أساسية، في سلسلة التوريد للمدخلات والمنتجات الزراعية بالمملكة، وآليات تصميمها، حيث تستهدف المرحلة الأولى المدن الرئيسة في المملكة، مثل الرياض، جدة، الخبر، المدينة المنورة، وخميس مشيط.

كما ستحتوي هذه المراكز على مرافق وخدمات مساندة تتطابق مع متطلبات التنمية المستدامة، من أهمها محطة لفرز ومعالجة النفايات التي يعاد تدويرها، مثل مواد التغليف أو المواد العضوية لإنتاج السماد، ومصانع للثلج الغذائي، وعدد من الخدمات الأخرى.

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