عاجل.. إحباط تهريب 3.3 أطنان من القات المخدر والقبض على 80 متهمًا (فيديو وصور)

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، أن دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير، أحبطت محاولات تهريب (3) أطنان و(309) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، و(772) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

القبض على 80 متهمًا

كما أحبطت محاولات تهريب (206,340) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وعددهم 80 متهمًا.

والمتهمون منهم (15) مواطنًا، ومقيم من الجنسية اليمنية، و(64) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (44) من الجنسية اليمنية، و(13) من الجنسية الإثيوبية، و(7) من الجنسية الإريترية.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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