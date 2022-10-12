5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة «إنفوجرافًا» للتعريف بطريقة الحجز الصحيحة لتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وقالت الوزارة إنه يجب اتباع الخطوات التالية:

حمّل تطبيق صحتي وقم بتسجيل الدخول أو أنشئ حسابًا جديدًا.

اختر المواعيد لحجز الموعد.

اختر حجز موعد.

يمكنك تحديد الخدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية.

أكمل الطلب بالضغط على التالي.

تفاصيل الحملة

كانت الوزارة قد أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ماتتمناها”، تستهدف الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع, مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم.

وأوضحت أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنُب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيداً، وتجنُب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السُعال، والحرص على نظافة المكان.

وتسعى “الصحة” من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين، وخفض معدل المصابين، وعدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

وأوصت المواطنين والمقيمين بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، والحجز عبر تطبيق صحتي في خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية، حيث إن التطعيم يقي من الإصابة في هذا المرض بنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 90%.

يُذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزاً للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

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