شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل بعدة مدن (القصيم، نجران، جيزان) وفق التفاصيل والمتطلبات أدناه:

المسمى الوظيفي:

1- مهندس إدارة المشاريع (القصيم)

Projects Management Engineer

المؤهلات و الخبرات :

درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة المشاريع أو ما يعادلها.

خبرة 2 + سنوات

المهام الوظيفية:

توثيق وتحديث معايير التخطيط الاستراتيجي للمياه والصرف الصحي ودورة وسياسات وإجراءات

توثيق وتحديث الخطة الخاصة بمجالات المياه والصرف الصحي

التواصل مع الإدارات الأخرى ووحدات الأعمال العنقودية لجمع البيانات المتعلقة بأداء تنفيذ المياه والصرف الصحي

التواصل مع مديري المشاريع وجمع المعلومات المتعلقة بتحقيق ميزانية المشاريع الاستراتيجية

دعم تطوير خطة العمل للمشاريع المستقبلية وإجراء التحليل الأساسي تحت إشراف دقيق

2- أخصائي مراقبة أداء المياه / WW O&M (نجران – جازان)

المؤهلات و الخبرات :

درجة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها

خبرة 5 + سنوات من الخبرة.

المهام الوظيفية:

مراقبة تنفيذ خدمات تشغيل وصيانة المياه والصرف الصحي التي يقدمها مقاولو الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مراقبة الوفاء بمسؤوليات والتزامات مقاولي الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مراقبة تنفيذ مشاريع التمكين والمبادرات من قبل مقاول وزارة القوى العاملة وتقديم تقارير مرحلية

مراقبة تنفيذ خطط إدارة الأصول

مراقبة الأداء الشهري لمقاولي PPP وتقديم تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية

مراجعة التقارير الشهرية والفصلية والسنوية المقدمة من قبل مقاولي الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تأكد من أن المدققين المستقلين لديهم إمكانية الوصول إلى جميع المرافق والبيانات والأنظمة واللوجستية وجميع المعلومات الأخرى ضمن نطاق عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تقديم الدعم وتسهيل تدخل المراجعين المستقلين

تقديم تقارير خدمات التشغيل والصيانة الخاصة بالمياه والصرف الصحي وتحليل البيانات إلى PPP GM

مراجعة الفواتير المقدمة من قبل مقاولي الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمراجعين المستقلين

تأكد من أن جميع إجراءات الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة يتم تنفيذها بشكل جيد من قبل مقاولي الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أداء واجبات الآخرين ذات الصلة حسب التوجيهات

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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