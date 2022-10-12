لدعم كبار السن.. الصحة الخليجي يطلق حملة «زمانهم حاضر»

تواصل – فريق التحرير:

لدعم كبار السن، أطلق مجلس الصحة الخليجي لدول مجلس التعاون اليوم الأربعاء، حملة تحت عنوان “زمانهم حاضر” وذلك على جميع منصاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المجلس إن الكثير من المختصين أكدوا على أهمية تعزيز الجانب الاجتماعي لكبار السن، حيث إن ضعف هذا الجانب قد يعزز ظهور الوحدة بين كبار السن، الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفات صحية كالاكتئاب واضطراب النوم.

تعزيز الصحة الاجتماعية لكبار السن

وأضاف المجلس أن مفهوم الصحة بحسب منظمة الصحة العالمية، هو حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرّد انعدام المرض أو العجز.

واختار مجلس الصحة الخليجي تسليط الضوء على قضية “الوحدة” بين كبار السن لما لها من أهمية بالغة بين مجتمعاتنا العربية عموماً والخليجية بشكل خاص.

ووفق المجلس، فإنه من المتوقع تزايد فئة كبار السن في دول الخليج (الفئة العمرية من 60 سنة وما فوق) بشكل تدريجي من نسبة السكان خلال الأعوام القادمة حتى عام 2050م، وذلك لارتباطه بازدياد متوسط العمر.

وأشار مجلس الصحة الخليجي إلى أن بعض الدراسات الدولية تشير إلى أن معدل انتشار الوحدة في البلدان ذات الدخل المرتفع بين دول العالم وصلت إلى واحد من بين أربعة أشخاص قد يعاني من الوحدة.

وبحسب المجلس، تهدف الحملة إلى زيادة الوعي بالمسببات والأعراض الخاصة بالوحدة لدى كبار السن، والطرق الفعالة للتعامل معهم، ودعم ذويهم بمهارات التواصل الإيجابية.

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