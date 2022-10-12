«حرب هرمجدون».. بايدن يعلق على إمكانية استخدام بوتين للسلاح النووي في أوكرانيا

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يعتقد أن بوتين سيلجأ لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية في حربه مع روسيا.

وأضاف بايدن خلال مقابلة مع شبكة CNN: “أعتقد أنه من غير المسؤول بالنسبة له التحدث عن ذلك، فكرة أن زعيمًا عالميًا لإحدى أكبر القوى النووية في العالم يقول إنه قد يستخدم سلاحًا نوويًا تكتيكيًا في أوكرانيا”.

حذر من الأخطاء المحتملة

وأشار إلى أن “تهديدات بوتين لها تأثير مزعزع للاستقرار”، محذرًا من “الأخطاء المحتملة في التقدير التي يمكن أن تترتب على ذلك ويمكن أن ينتهي بحرب نهاية العالم (هرمجدون)”، على حد وصفه.

وتابع بايدن، إن بوتين “لا يمكنه الاستمرار في الحديث عن استخدام سلاح نووي تكتيكي مع الإفلات من العقاب كما لو كان ذلك أمرًا منطقيًا”.

ورفض الكشف عن الشكل الذي سيبدو عليه رد الولايات المتحدة في حالة متابعة بوتين لتهديداته النووية، قائلاً: “كانت هناك مناقشات حول ذلك، لكنني لن أتطرق إلى ذلك، سيكون تصرفًا غير مسؤول مني أن أتحدث عما سنفعله أو لا نفعله”.

وأضاف أنه لا يرى سببًا وجيهًا للقائه مع بوتين في قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل في إندونيسيا، مضيفًا: “لقد تصرف بوحشية، وأعتقد أنه ارتكب جرائم حرب، ولذا أنا لا أرى أي سبب منطقي للقائه الآن”.

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