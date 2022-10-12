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التهاب مفاصل اليدين.. 3 أسباب وطريقتين للعلاج
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التهاب مفاصل اليدين.. 3 أسباب وطريقتين للعلاج

التهاب مفاصل اليدين.. 3 أسباب وطريقتين للعلاج

التهاب مفاصل اليدين.. 3 أسباب وطريقتين للعلاج
٠٢:٠١:٠٢ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، أن هناك 3 أسباب لالتهاب مفاصل اليدين، مشيرًا إلى وجود طريقتين للتخلص منها.

أسباب التهاب مفاصل اليدين

وأوضح، بحسب موقع “روسيا اليوم”، أن أسباب التهاب مفاصل اليدين هي:

1-عدوى فيروسية إذ يمكن لأي فيروس، أن يسبب آلاما في المفاصل، وإذا استمر الألم مدة نصف سنة، يجب البحث عن السبب.

2-يمكن أن يكون سبب المرض إجهاداً أولياً، أو عوامل وراثية.

3-التهاب مفاصل اليدين يمكن أن تسببه أمراض الروماتويد، والصدفية، والنقرس، وما بعد الصدمة وأنواع أخرى من التهاب المفاصل.

ووفق مياسنيكوف، فإن هناك طريقتين لعلاج التهاب مفاصل اليدين وهما:

1-إجراء تمارين رياضية ومن بينها، تمارين زيادة نطاق الحركة، وتمارين القوة باستخدام كرة التنس، مع تكرار كل تمرين 10-12 مرة ثلاث مرات في الأسبوع.

2- تناول علاج التهاب مفاصل اليدين وهي أدوية غير استيرويدية مضادة للالتهابات وذات تأثير مسكن، مثل ديكلوفيناك أو إيبوبروفين وغيرها، ولكن مفعولها لا يستمر أكثر من شهر عادة.

وفي السياق ذاته، لقال الطبيب الروسي إن النساء تعاني من التهاب المفاصل 2.5 مرة أكثر من الرجال، وتحدث ذروة المرض في عمر 40-55 عامًا.

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