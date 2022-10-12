لحملة البكالوريوس.. الهيئة العامة للأوقاف تُعلن توفر هذه الوظائف

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أعلن قسم استقطاب الكفاءات في الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، وفق الشروط والتفاصيل الوظيفية التالية:

* المسمى الوظيفي:

1 – مدير – التقارير المالية.

* المؤهلات”

– الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.

2 – رئيس قسم – الاتصال الداخلي.

* المؤهلات والخبرة:

– الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه، مع 7 سنوات خبرة في نفس المجال.

3 – أخصائي أول – اتصالات إدارية.

* المؤهلات والخبرة:

– الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه، مع أربع سنوات خبرة كحد أدنى.

4 – مدير – أداء الأوقاف.

* المؤهلات والخبرة:

الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه، وسبع سنوات من الخبرة كحد أدنى.

5 – أخصائي أول – التوثيق والمحفوظات.

المؤهلات والخبرة:

– الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه، وأربع سنوات من الخبرة كحد أدنى.

6 – أخصائي – عمليات الشراكات.

المؤهلات والخبرة:

– الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه، ولا يتطلب خبرة.

* التقديم:

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