الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
لحملة البكالوريوس.. الهيئة العامة للأوقاف تُعلن توفر هذه الوظائف
5 نصائح لمساعدة طفلك على التخلص من التوتر بعد الجائحة
“الناتو” يؤكد استعداده لحرب طويلة في أوكرانيا.. وروسيا ترد
موعد بدء تطبيق “وثيقة النقل” الإلكترونية على ناقلي مواد البناء والمعادن
مِنْ هذه الدولة.. أوكرانيا تتلقى أول نظام دفاعي مضاد للطائرات
«الصحة» تُسجل 203 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 143 حالة

الرئيسية

 /

فرص

 /

لحملة البكالوريوس.. الهيئة العامة للأوقاف تُعلن توفر هذه الوظائف

لحملة البكالوريوس.. الهيئة العامة للأوقاف تُعلن توفر هذه الوظائف

لحملة البكالوريوس.. الهيئة العامة للأوقاف تُعلن توفر هذه الوظائف
٠١:٠٢:١٩ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن قسم استقطاب الكفاءات في الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، وفق الشروط والتفاصيل الوظيفية التالية:

* المسمى الوظيفي:

1 – مدير – التقارير المالية.

* المؤهلات”

 – الحد الأدنى للدرجة العلمية –  بكالوريوس في تخصص مشابه.

2 – رئيس قسم – الاتصال الداخلي.

* المؤهلات والخبرة:

– الحد الأدنى للدرجة العلمية –  بكالوريوس في تخصص مشابه، مع 7 سنوات خبرة في نفس المجال.

3 – أخصائي أول – اتصالات إدارية.

* المؤهلات والخبرة:

– الحد الأدنى للدرجة العلمية –  بكالوريوس في تخصص مشابه، مع أربع سنوات  خبرة كحد أدنى.

4 – مدير – أداء الأوقاف.

* المؤهلات والخبرة:

الحد الأدنى للدرجة العلمية –  بكالوريوس في تخصص مشابه، وسبع سنوات من الخبرة كحد أدنى.

5 – أخصائي أول – التوثيق والمحفوظات.

المؤهلات والخبرة:

– الحد الأدنى للدرجة العلمية –  بكالوريوس في تخصص مشابه، وأربع سنوات من الخبرة كحد أدنى.

6 – أخصائي – عمليات الشراكات.

المؤهلات والخبرة:

– الحد الأدنى للدرجة العلمية –  بكالوريوس في تخصص مشابه، ولا يتطلب خبرة.

* التقديم:

للتقديم يرجي الاطلاع على هذا الرابط (اضغط هنا)

 

الكلمات الدلالية:
الأوقاف الهيئة العامة للأوقاف حملة البكالوريوس وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
«جامعة الجوف» تُعلن نتائج الترشيح لاختبارات الماجستير التحريرية

«جامعة الجوف» تُعلن نتائج الترشيح لاختبارات الماجستير التحريرية

١٠:٢٥ م، السبت، ٠٤ مارس ٢٠١٧
وظائف إدارية شاغرة بجامعة الملك خالد.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف إدارية شاغرة بجامعة الملك خالد.. الشروط وطريقة التقديم

١٢:١٠ ص، الخميس، ٠٢ أغسطس ٢٠١٨
رابط التقديم.. «جونز هوبكنز أرامكو» يُعلن عن وظائف شاغرة

رابط التقديم.. «جونز هوبكنز أرامكو» يُعلن عن وظائف شاغرة

٠١:١٧ م، الأحد، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية

وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية

٠٩:٣٨ ص، الثلاثاء، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *