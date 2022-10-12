لحملة البكالوريوس.. الهيئة العامة للأوقاف تُعلن توفر هذه الوظائف
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أعلن قسم استقطاب الكفاءات في الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، وفق الشروط والتفاصيل الوظيفية التالية:
* المسمى الوظيفي:
1 – مدير – التقارير المالية.
* المؤهلات”
– الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.
2 – رئيس قسم – الاتصال الداخلي.
* المؤهلات والخبرة:
– الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه، مع 7 سنوات خبرة في نفس المجال.
3 – أخصائي أول – اتصالات إدارية.
* المؤهلات والخبرة:
– الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه، مع أربع سنوات خبرة كحد أدنى.
4 – مدير – أداء الأوقاف.
* المؤهلات والخبرة:
الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه، وسبع سنوات من الخبرة كحد أدنى.
5 – أخصائي أول – التوثيق والمحفوظات.
المؤهلات والخبرة:
– الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه، وأربع سنوات من الخبرة كحد أدنى.
6 – أخصائي – عمليات الشراكات.
المؤهلات والخبرة:
– الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه، ولا يتطلب خبرة.
* التقديم:
للتقديم يرجي الاطلاع على هذا الرابط (اضغط هنا)