بالأسماء والأرقام.. اختر لوحة سيارتك المميزة عبر أبشر

تواصل – فريق التحرير:

عرضت منصة الخدمات الإلكترونية “أبشر”، اليوم الأربعاء، أبرز اللوحات المرورية المميزة بالأسماء والأرقام.

اللوحات الإلكترونية المميزة

جاء ذلك في تغريدة للمنصة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتضمنت تغريدة “أبشر” رابط وآلية المشاركة ونماذج من اللوحات المميزة.

وقالت المنصة إنه يمكن اختيار اللوحة المميزة عبر مزاد اللوحات الإلكترونية الذي انطلق الأحد الماضي ويستمر حتى اليوم الأربعاء.

وتضمنت التغريدة نموذجًا لأبرز لوحة معروضة في المزاد الإلكتروني بالأسماء والأرقام.

وبجانب اللوحة كتبت المنصة تغريدة قالت فيها: “تعرّف على أبرز اللوحات المعروضة في مزاد اللوحات الإلكتروني، عبر منصة أبشر، شارك الآن … اللوحات المميزة بانتظارك”.

خطوات المشاركة في المزاد

وفي وقت سابق، نشر حساب “الإدارة العامة للمرور” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات طريقة الوصول للخدمة والتي جاءت كالآتي:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خِدْمَات من تبويب خدماتي.

2- اختيار المرور.

3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وأضافت الإدارة أنه يمكن مشاركة المستخدمين من جميع أنحاء المملكة في مزاد اللوحات الإلكتروني، دون زيارة مقرات الإدارة.

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