5 نصائح لمساعدة طفلك على التخلص من التوتر بعد الجائحة

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كشف بحث أجراه موقع The Conversation أن جائحة كورونا انعكست بصورة سلبية على الحالة النفسية للأطفال والأبوين.

وقال البحث إن تلك العائلات وهؤلاء الأطفال يحتاجون إلى دعم إضافي للعودة إلى الحياة “الطبيعية بعد جائحة فيروس كورونا”، وفق ما نقله موقع “العربية نت”.

5 نصائح لمساعدة الأطفال على التخلص من القلق

ونصح البحث الآباء والأمهات باتباع 5 نصائح لمساعدة الأطفال على التخلص من القلق والتوتر، وهي:

1 – التأكد من حصوله على قسط كافٍ من النوم والنشاط البدني اليومي.

2 – التأكد من جودة نظامه الغذائي وأنه يتناول كميات كافية بشكل جيد.

3 – الاستماع الجيد للطفل دون التسرع إلى إصدار أحكام أو قرارات.

4 – مساعدة الطفل على التواصل مع الأصدقاء، لأن الروابط الاجتماعية مهمة لنمو الطفل الصحي.

5 – .عودة بطيئة وتدريجية إلى المواقف التي يخشى الطفل المرور بها، لأنه ربما جعلت عمليات الإغلاق من الصعب على بعض الأطفال العودة إلى البيئات المزدحمة والصاخبة.

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