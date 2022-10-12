موعد بدء تطبيق “وثيقة النقل” الإلكترونية على ناقلي مواد البناء والمعادن

تواصل – واس:

كشفت الهيئة العامة للنقل، أنها حددت موعد بدء إصدار “وثيقة نقل” للمرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية لمن ينقل مواد البناء والمعادن الناتجة من أعمال التعدين أو التحجير، وذلك من خلال بوابة “نقل” الإلكترونية، بدءًا من يوم الأحد 18 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 11 ديسمبر 2022م، حيث ستسهم هذه الوثيقة في :

1 – رفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل.

2 – تُتيح الاطلاع على تفاصيل عملية النقل.

3 – ضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيين من مزودي الخدمات والمستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن “وثيقة النقل” التي يمكن للمرخصين في هذه الأنشطة إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية التابعة للهيئة تحتوي على بيانات تفصيلية مهمة، منها:

1 – بيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة.

2 – جدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل.

3 – تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، بيانات المرخصين.

وأكد أن الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة “نقل” والتسجيل في خدمة (توثيق حمولة)، يهدف إلى:

1 – مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها.

2 – تنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل.

3 – ربط الإلكتروني ببوابة نقل في زيادة مستوى الشفافية للبيانات.

4 – ضمان التعامل مع ناقلين مرخصين ومطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.

5 – تمكّن المرخصين من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًا.

وأضافت أن هذه الخطوة، تأتي ضمن جهود الهيئة العامة للنقل في أتمتة خدماتها وتعظيم الاستفادة من دور التقنية في إكمال رحلة التحول الرقمي، وتحقيق المزيد من التقدم والتطور لخدمات النقل، وتحقيقًا لذلك وفرت الهيئة العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال بوابة نقل التي تمكّن وتُتيح للناقلين الاستفادة من أكثر من 200 خدمة إلكترونية.