«الصحة» تُسجل 203 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 143 حالة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 203 إصابات بكورونا و 143 حالة تعاف وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

إصابات كورونا في المملكة

وقالت إنه تم تسجيل 203 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 818236 حالات.

وأضافت أنه تمّ تسجيل 143 حالات تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 804955 حالة.

وأكّدت “الصحة”، تسجيل 2 حالة وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 9,374 حالة وفاة.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 195 إصابة بكورونا و133 حالة تعاف و3 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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