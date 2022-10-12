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مِنْ هذه الدولة.. أوكرانيا تتلقى أول نظام دفاعي مضاد للطائرات

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مِنْ هذه الدولة.. أوكرانيا تتلقى أول نظام دفاعي مضاد للطائرات

مِنْ هذه الدولة.. أوكرانيا تتلقى أول نظام دفاعي مضاد للطائرات

مِنْ هذه الدولة.. أوكرانيا تتلقى أول نظام دفاعي مضاد للطائرات
١٢:٣٧:٥٢ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أن بلاده تسلمت منظومة دفاع جوي مضاد للطائرات من ألمانيا، وأنه يتوقع استلام منظومة ناسامز الأمريكية في وقت قريب.

وحدات من منظومة هيماريس الصاروخية وصلت كييف

وأوضح أن 4 وحدات إضافية من منظومة HIMARS الصاروخية وصلت من الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الضربات الصاروخية الروسية قصفت 30% من البنية التحتية للطاقة الأوكرانية في غضون يومين.

فيما أكد أمين عام حلف الناتو، أن أوكرانيا بحاجة ماسة لأسلحة دقيقة وأنظمة دفاع جوي متطورة، مشددًا على دول الحلف الاستعداد لكافة السيناريوهات بشأن الحرب في أوكرانيا.

ودعت رئيسة البرلمان الأوروبي، جميع الدول الأعضاء بالاتحاد إلى تقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا وخاصة الدبابات.

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وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن القصف العشوائي الروسي في أوكرانيا يشكل جريمة حرب، مشيرًا إلى أن ما تقوم به روسيا في أوكرانيا غير مشروع، وأنه يجب وقف المذبحة التي يقوم بها بوتين في أوكرانيا.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه رفض إجراءات بوتين غير المقبولة في روسيا، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا عسكريًا واقتصاديًا وإنسانيًا عقب “الضربات الروسية”.

 

 

الكلمات الدلالية:
ألمانيا أوكرانيا صواريخ مضادة للطائرات منظومة دفاع جوي

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