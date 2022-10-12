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الشركة السعودية لشراكات المياه تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

الشركة السعودية لشراكات المياه تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

الشركة السعودية لشراكات المياه تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
١٢:٢٨:٠٧ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل -فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية لشراكات المياه عبر موقعها الرسمي للتوظيف “لينكدإن”، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

قيادة إدارة المياه

Water Management Lead

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الهندسة أو الإدارة البيئية من جامعة معترف بها.

يفضل الحصول على درجة الماجستير في هندسة المياه أو إدارة الأعمال.

خبرة لا تقل عن 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في قطاع المياه والبيئة.

المهام الوظيفية:

إعداد التقارير الفنية والملخصات التنفيذية عن الأمور المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.

التحقق من دقة رسومات التصميم الفنية ومطابقتها لمتطلبات المشروع.

إعداد تقارير أداء شهرية وربع سنوية وسنوية للإدارة التنفيذية.

الاتصال والتنسيق مع كل من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين ، مثل المستشارين الفنيين والسلطات المحلية.

الالتزام ودعم عمليات ISO وتجديد الشهادات والتأكد من أن مجالات المسؤولية في الامتثال المستمر.

الحفاظ على وتحديث المعرفة بالسياسة والإطار التنظيمي بالإضافة إلى أحدث المتطلبات والمعايير والمبادئ التوجيهية والقوانين.

التي وضعها منظمو المياه وصانعو السياسات وتقييم تأثيرهم المحتمل على خيارات خطة سعة الإمداد.

جمع المعلومات ذات الصلة من أصحاب المصلحة في القطاع السعودي وإجراء تقييم داخلي لفهم الاتجاه الاستراتيجي وقيود استخدام الأراضي.

إجراء تقييم خارجي وتحديد أحدث الاتجاهات في قطاع المياه (اتجاهات التكنولوجيا ، اتجاهات التخطيط ، الاتجاهات البيئية ، إلخ).

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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