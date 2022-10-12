الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
“لا تتجاهلها أبدا”.. 5 علامات في العين مرتبطة بأمراض خطيرة
رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية في ينبع
إضرابات إيران تتصاعد.. أرقام مفزعة بحصيلة القتلى والجرحى (فيديو)
21 من جامعات المملكة في النسخة الأخيرة من تصنيف التايمز
استشاري: الحجامة محظورة على هؤلاء.. قد تسبب لهم الوفاة (فيديو)
تايوان تتخذ خطوة عاجلة لمواجهة تهديدات الصين.. ماذا فعلت؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية في ينبع

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية في ينبع

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية في ينبع
١١:٤٩:٤٤ ص، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الطبي للهيئة الملكية في ينبع الصناعية، عن توفر شواغر وظيفية للمواطنين للعمل لدى شركة دار المعدات الطبية والعلمية على عقد التشغيل والصيانة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* المسمى الوظيفي:

1 – طبيب مقيم – جراحة.

* المؤهلات والخبرة:

– درجة البكالوريوس من كلية الطب المعترف بها بتقدير “جيد” فما فوق + سنة تدريب.

– تصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول، مع معادلة الشهادات الجامعية “إذا كانت الشهادة من مؤسسة من خارج المملكة”.

2 – طبيبة مقيمة – نساء / توليد.

* المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس من كلية الطب المعترف بها بتقدير “جيد” فما فوق  + سنة تدريب.

تصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول، مع معادلة الشهادات الجامعية (إذا كانت الشهادة من مؤسسة بالخارج”، مع إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

* التقديم:

– وأوضح المركز الطبي للهيئة الملكية في ينبع الصناعية أن طريقة التقديم تكون بالدخول عبر هذا الرابط: (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
الهيئة الملكية دار المعدات الطبية وظائف شاغرة ينبع الصناعية

مواد ذات صلة

المزيد
«التحالف»: استشهاد طيارَيْن إماراتيَيْن إثر تحطم طائرتهما في اليمن

«التحالف»: استشهاد طيارَيْن إماراتيَيْن إثر تحطم طائرتهما في اليمن

١١:٥٣ ص، الأثنين، ١٤ مارس ٢٠١٦
المقام السامي يوجه الموظفين بعدم استغلال الأوراق الرسمية للأمور الشخصية

المقام السامي يوجه الموظفين بعدم استغلال الأوراق الرسمية للأمور الشخصية

٠٩:٢٠ ص، الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠١٥
إتاحة استخراج تأشيرات العمالة المنزلية للمواطنين بأنفسهم

إتاحة استخراج تأشيرات العمالة المنزلية للمواطنين بأنفسهم

٠٣:٣١ م، الأثنين، ١١ مايو ٢٠١٥
15 ألفاً من الجيش اليمني المؤيد لهادي يؤمِّنون الشريط الحدودي مع المملكة

15 ألفاً من الجيش اليمني المؤيد لهادي يؤمِّنون الشريط الحدودي مع المملكة

٠٧:١٦ م، الأحد، ١٩ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *