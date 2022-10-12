رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية في ينبع

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أعلن المركز الطبي للهيئة الملكية في ينبع الصناعية، عن توفر شواغر وظيفية للمواطنين للعمل لدى شركة دار المعدات الطبية والعلمية على عقد التشغيل والصيانة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* المسمى الوظيفي:

1 – طبيب مقيم – جراحة.

* المؤهلات والخبرة:

– درجة البكالوريوس من كلية الطب المعترف بها بتقدير “جيد” فما فوق + سنة تدريب.

– تصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول، مع معادلة الشهادات الجامعية “إذا كانت الشهادة من مؤسسة من خارج المملكة”.

2 – طبيبة مقيمة – نساء / توليد.

* المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس من كلية الطب المعترف بها بتقدير “جيد” فما فوق + سنة تدريب.

تصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول، مع معادلة الشهادات الجامعية (إذا كانت الشهادة من مؤسسة بالخارج”، مع إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

* التقديم:

– وأوضح المركز الطبي للهيئة الملكية في ينبع الصناعية أن طريقة التقديم تكون بالدخول عبر هذا الرابط: (اضغط هنا).