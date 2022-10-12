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21 من جامعات المملكة في النسخة الأخيرة من تصنيف التايمز
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21 من جامعات المملكة في النسخة الأخيرة من تصنيف التايمز

21 من جامعات المملكة في النسخة الأخيرة من تصنيف التايمز

21 من جامعات المملكة في النسخة الأخيرة من تصنيف التايمز
١١:٣٦:٥٨ ص، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، أن 21 جامعة سعودية حلّت ضمن تصنيف التايمز 2023 لأفضل جامعات العالم، بزيادة 40% عن العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، إن الجامعات السعودية واصلت تميّزها في المؤشرات العالمية لتصنيف الجامعات، محقّقة قفزة نوعية بزيادة 40٪ عن العام الماضي، بعد صدور تصنيف التايمز للجامعات العالمية في نسخته الأخيرة الأربعاء.

21 جامعة سعودية ضمن الجامعات العالمية

وأضافت: شملت نتائج التصنيف المعلنة إدراج 21 جامعة سعودية ضمن الجامعات العالمية في مؤشرات التصنيف ومعاييره الجامعية، حيث دخلت 6 جامعات في التصنيف لأول مرة، كما حقّقت 7 جامعات أخرى تقدّماً في مراكزها.

وتابع: “كما حافظت 6 جامعات على مراكزها السابقة، بما يسهم في بقاء الجامعات السعودية ضمن مراكز متقدمة، وتفصلها مرتبة واحدة عن قائمة أفضل 100 جامعة عالمية”.

ووفق المصدر ذاته، حلّت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز 101 عالمياً متصدرةً بذلك الجامعات السعودية، تلتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي جاءت ضمن مجموعة (201-250)، ثم جامعة الملك سعود التي جاءت ضمن مجموعة (251-300).

كما جاءت جامعة الفيصل رابعاً، وضمن مجموعة ( 301-350)، وحلّت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خامس الجامعات السعودية وضمن مجموعة ( 351-400)، حيث دخلت التصنيف لأول مرة.

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