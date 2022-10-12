إضرابات إيران تتصاعد.. أرقام مفزعة بحصيلة القتلى والجرحى (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

في اليوم الخامس والعشرين على التوالي تتواصل احتجاجات إيران وإضراباتها، حيث أعلنت اليوم أسواق مدينتي “سقز” و”بانه” في كردستان الإضراب بإغلاق محالها.

يأتي هذا في الوقت نفسه الذي تمت فيه عودة المواطنين وطلاب الجامعات إلى احتجاجات على مستوى البلاد، وأطلق الأمن الإيراني النار على المحتجين بعد هتافات الموت لخامنئي.

كما نظم عمال شركات النفط، في مناطق مختلفة من إيران، إضرابات، آخرها كان لعمال مصفاة عبادان، وهي أكبر مصفاة في البلاد، وتقع جنوب غربي إيران، أمس الثلاثاء.

مصفاة عبادان تدخل الإضراب

وأضرب عمال البتروكيماويات في مصفاة عبادان، منذ ساعات الصباح الأولى، وتجمعوا أمام البوابة رقم 14، تضامناً مع الاحتجاجات المستمرة في عموم البلاد، وكذلك احتجاجًا على عدم دفع الأجور لشهور.

وأعرب عمال قطاع شركات النفط عن غضبهم بسبب لجوء الشرطة الإيرانية إلى قمع الحريات واعتقال المتظاهرين، وهتف العمال “الموت للديكتاتور”.

مقتل أكثر من 200 محتج واعتقال 5500 شخص

وبعد مقتل أكثر من 200 محتج واعتقال 5500 شخص، وفقًا لمنظمات حقوقية إيرانية، تستمر المظاهرات في عموم مدن ومحافظات إيران، منددة بمقتل الشابة مهسا أميني، الذي تلاه مقتل شابة أخرى تدعى نيكا شاكرمي، وهي مراهقة لم تكمل عامها السابع عشر، كانت مشاركة في المظاهرات.

وفاة ما لا يقل عن 19 طفلاً خلال الاحتجاجات

كانت منظمة حقوق الإنسان في إيران، قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات الإيرانية من المواطنين المدنيين إلى 200 على الأقل، بينهم ما لا يقل عن 19 طفلاً قتلوا خلال تلك الاحتجاجات، مشيرة إلى أن أكبر عدد من عمليات القتل وقع في محافظة سيستان وبلوخستان، حيث سقط نصف عدد الضحايا المسجل.

الحكم على ناشط بالسجن 5 سنوات بتهمة التظاهر

وحسب “إيران إنترناشيونال، فقد كشف محامي الناشط السياسي الإصلاحي الإيراني، مصطفى تاج زاده، أن موكله حكم عليه بالسجن 8 سنوات بتهمة “التجمع والتواطؤ على الأمن، ونشر الأكاذيب، والدعاية ضد النظام”، منها 5 سنوات واجبة التنفيذ.

مدينة الملالي تنقلب على خامنئي

في الوقت نفسه، شهدت مدن ومحافظات إيران، مظاهرات ليلية حاشدة، وإضرابات واعتصامات متواصلة نهارًا، تدخل يومها الخامس والعشرين، احتجاجًا على القمع وتقييد الحرية للشعب الإيراني.

واجتاحت المظاهرات مدينة قم، على بعد 157 كم جنوب العاصمة الإيرانية طهران، وخرج المتظاهرون يهتفون بسقوط نظام الملالي، في مدينة تعد الأهم لتصدير الفكر الشيعي.

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