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تايوان تتخذ خطوة عاجلة لمواجهة تهديدات الصين.. ماذا فعلت؟

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تايوان تتخذ خطوة عاجلة لمواجهة تهديدات الصين.. ماذا فعلت؟

تايوان تتخذ خطوة عاجلة لمواجهة تهديدات الصين.. ماذا فعلت؟

تايوان تتخذ خطوة عاجلة لمواجهة تهديدات الصين.. ماذا فعلت؟
١١:١٧:٠٣ ص، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بعد الاستفزازات المتكررة لبكين، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم، أنها تخطط لتحديث سفنها الحربية لمواجهة تهديدات الصين.

تايوان تُحذر بكين من اختراق مجالها الجوي

كما أعلنت الوزارة أن اختراق مجالها الجوي من قبل المقاتلات الصينية هو بمثابة ضربة أولى، مؤكدة أنها وجهت تحذيرات لبكين من استمرار انتهاكات الصين لمياهها الإقليمية الأمر الذي يحد من قدرات “تابيه” العسكرية.

رئيسة تايوان تتعهد بتعزيز دفاعات بلادها

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة تايوان أنها تتعهد بتعزيز دفاعات بلادها، وأنها تجدد استعدادها لمحادثات مع الصين.

وأكدت أن الصين هددت السلام والأمن في مضيق تايوان بالطرق العسكرية والاقتصادية، وأن تايوان رفعت ميزانية الإنفاق العسكري وأنها ستعتمد على نفسها في الدفاع عن شعبها.

الجيش الأمريكي يحذر الصين من هذا الأمر

وكان الجيش الأمريكي، أكد في وقت سابق أن عددًا من السفن الحربية الأمريكية والكندية عبرت مضيق تايوان، مبينًا أنه إذا فرضت الصين حصارًا على تايوان يمكن للمجتمع الدولي أن يتدخل، محذرًا الصين من نفاد صبر واشنطن تجاه الاستفزازات المتكررة في مضيق تايوان.

الرئيس الصيني يتعهد “بإعادة التوحد” مع تايوان

فيما تعهد الرئيس الصيني، شي جين بينج، بتحقيق “إعادة التوحد” مع تايوان بشكل سلمي، ولم يشر بشكل مباشر إلى استخدام القوة، في وقت شنت فيه القوات الجوية الصينية غارات مدة 4 أيام متتالية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية مطلع أكتوبر، وشارك فيها ما يقرب من 150 طائرة.

ومطلع الشهر الماضي، وبعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أرسلت الصين طوال أسبوع كامل سفناً حربية ومقاتلات وصواريخ إلى مياه تايوان وأجوائها، حيث أكد مراقبون أن هذه المناورات الأكبر والأكثر عدوانية منذ منتصف التسعينيات.

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الكلمات الدلالية:
الجيش الأمريكي الصين تايوان جزيرة تايوان مضيق تايوان

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