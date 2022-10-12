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استشاري: الحجامة محظورة على هؤلاء.. قد تسبب لهم الوفاة (فيديو)

استشاري: الحجامة محظورة على هؤلاء.. قد تسبب لهم الوفاة (فيديو)

استشاري: الحجامة محظورة على هؤلاء.. قد تسبب لهم الوفاة (فيديو)
١١:٢١:٥٤ ص، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال استشاري المخ والأعصاب، الدكتور هاني العبدلي، إن الحجامة ليست بديلاً عن “الأسبرين”، وهناك دراسات تحذر من عمل الحجامة لفئة كبيرة من المرضى وقد تتسبب بجلطات للبعض ما يؤدي بهم للوفاة.

جاء ذلك في مداخلة مع برنامج “الراصد”، الذي تبثه فضائية “الإخبارية”.

الحجامة تضر مرضى القلب

وأوضح العبدلي أن الحجامة تضر مرضى القلب، والكوليسترول، وكبار السن ومن لديهم جلطات أو أورام، وبالتالي لا ينصح بقيامهم بها.

ولفت إلى أن مرضى السكري عند عملهم للحجامة قد يحدث لهم جروح لا تلتئم، وأحيانا عمل الحجامة مع وجود مسيلات للدم، قد تسبب نزيفًا لا يتوقف.

الحجامة لا تعالج كل شيء

ومؤخرًا، قال الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، إنه لم يثبت لا بالأدلة ولا بالتجارب علاج الحجامة لكل شيء.

وأضاف الخضيري: “أنا لا أنفي الحجامة ولم أقل إنها غلط ولا أنكر فوائدها التي ثبتت بالعلم والبراهين مثل تخفيف الألم (مؤقتًا) ولمنع الكسل والخمول وتنشيط الدورة الدموية (مؤقتًا)”.

وتابع: “لكن أن يأتي متاجرون ومتاجرات لها بمزاعم كاذبة ومبالغات وعلاج كل شيء؛ فهذا الأمر غير صحيح ولم يثبت لا بالأدلة ولا بالتجارب”.

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الخضيري: لم يثبت لا بالأدلة ولا بالتجارب علاج الحجامة لكل شيء

الكلمات الدلالية:
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