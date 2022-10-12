هيئة تطوير منطقة مكة تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التوظيف للجنسين للوظائف الإدارية والهندسية.

ودعت الهيئة، الراغبين التقدم على الوظائف، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

-أخصائي إداري.

-أخصائي استثمار.

-مصمم عمراني.

-محلل أعمال.

-مهندس إدارة مشاريع​.

-مهندس معماري.

-مهندس نظم معلومات جغرافية.

-مهندس تخطيط حضري.

-المزايا المالية:

-بدل نقل.

-بدل سكن.

-تأمين طبي.

موعد التقديم:

التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/03/16هـ الموافق 2022/10/12م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/03/19هـ الموافق 2022/10/15م.

طريقة التقديم:

للتقديم ومزيد من المعلومات: اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

وظائف شاغرة لدى مشروع مدينة نيوم