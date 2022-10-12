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هيئة تطوير منطقة مكة تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

هيئة تطوير منطقة مكة تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

هيئة تطوير منطقة مكة تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
١٠:٥٥:٤٠ ص، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التوظيف للجنسين للوظائف الإدارية والهندسية.

ودعت الهيئة، الراغبين التقدم على الوظائف، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

-أخصائي إداري.

-أخصائي استثمار.

-مصمم عمراني.

-محلل أعمال.

-مهندس إدارة مشاريع​.

-مهندس معماري.

-مهندس نظم معلومات جغرافية.

-مهندس تخطيط حضري.

-المزايا المالية:

-بدل نقل.

-بدل سكن.

-تأمين طبي.

موعد التقديم:

التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/03/16هـ الموافق 2022/10/12م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/03/19هـ الموافق 2022/10/15م.

طريقة التقديم:

للتقديم ومزيد من المعلومات: اضغط هنا

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