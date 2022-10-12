هيئة تطوير منطقة مكة تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التوظيف للجنسين للوظائف الإدارية والهندسية.
ودعت الهيئة، الراغبين التقدم على الوظائف، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
-أخصائي إداري.
-أخصائي استثمار.
-مصمم عمراني.
-محلل أعمال.
-مهندس إدارة مشاريع.
-مهندس معماري.
-مهندس نظم معلومات جغرافية.
-مهندس تخطيط حضري.
-المزايا المالية:
-بدل نقل.
-بدل سكن.
-تأمين طبي.
موعد التقديم:
التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/03/16هـ الموافق 2022/10/12م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/03/19هـ الموافق 2022/10/15م.
طريقة التقديم:
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