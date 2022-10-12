انخفاض الحرارة.. مكة المكرمة الأعلى في المملكة بـ 39 درجة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 39 درجة في مكة المكرمة، و 38 درجة في المدينة المنورة والدمام والعلا والأحساء، و37 درجة في جازان والخرج، و36 درجة في الرياض وجدة وبريدة ووادي الدواسر وحفر الباطن.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من: أبها والباحة 26 درجة مئوية.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد المملكة أجواءً حارة نهارًا على معظم الأنحاء منخفضة الحرارة على المناطق الجنوبية، مع ارتفاع الرطوبة على أجزاء من الساحل الشرقي والغربي، وتساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من السفوح الغربية من المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة.

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان، وعسير.

تأثير الرياح يمتد إلى الأجزاء الساحلية

وأوضح أنه من المتوقع أن يمتد تأثير الرياح إلى الأجزاء الساحلية، وكذلك على مرتفعات الباحة، وقد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الجزء الأوسط والجنوبي من سواحل البحر الأحمر.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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