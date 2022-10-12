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«حساب المواطن» يوضح أقل سن يحصل خلاله الشاب على الدعم
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«حساب المواطن» يوضح أقل سن يحصل خلاله الشاب على الدعم

«حساب المواطن» يوضح أقل سن يحصل خلاله الشاب على الدعم

«حساب المواطن» يوضح أقل سن يحصل خلاله الشاب على الدعم
١٠:٢٧:٠٢ ص، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، توضيحًا بخصوص الحد الأدنى للسن الذي يحصل فيه الشاب على الدعم، والمستندات المطلوبة لذلك.

جاء ذلك ردًا على سؤال مغرد، عبر حساب العناية بالمستفيدين، استفسر من خلاله عن حصول الشاب على الدعم.

يمكن لأي فرد التسجيل كفرد مستقل

وردًا على السؤال قال “حساب المواطن”: “يمكن لأي فرد التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب”.

وأكمل أن المستندات المطلوبة هي: “صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي – خاص”.

والاثنين، كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الجديدة، مؤكدًا أنه أودع 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم اليوم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1831 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق

وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 293 ألف مستفيد، مشكلين 12% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58%، مشيرًا بأن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.

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بالتفاصيل.. حساب المواطن يكشف إجمالي الدعم المخصص لشهر أكتوبر

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حساب المواطن حصول الشباب على الدعم دعم حساب المواطن دفعة أكتوبر

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