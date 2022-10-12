موسكو تعتقل 5 مواطنين روس و3 أوكرانيين بشبهة الضلوع في انفجار الجسر

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ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية، أن موسكو اعتقلت 5 أشخاص روس و3 آخرين من أوكرانيا وأرمينيا بشبهة الضلوع في انفجار جسر كيرتش.

لجنة تحقيق روسية تكشف مفاجأة

يأتي هذا بعد أيام فقط، من إعلان لجنة تحقيق روسية أنها كشفت مفاجأة عن الجهة المنفذة لتفجير جسر القرم، مؤكدة أن مواطنين من روسيا ودول أجنبية ساعدوا القوات الأوكرانية في التحضير للهجوم، مشيرة إلى أن الشاحنة التي استخدمت في تفجير جسر القرم انطلقت من بلغاريا مرورًا بدول أوروبية.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذي ألحق أضرارًا بالجسر، واصفًا ما حصل بأنه “عمل إرهابي” ضد منشأة رئيسة في البنى التحتية.

تحديد هوية مالك الشاحنة التي نفذ بها الهجوم

وحسب وسائل إعلام ورسية، فقد حدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هوية مدبّري الهجوم على جسر القرم، مبينًا أن أحد سكان مدينة كراسنودار الروسية، واسمه سمير يوسوبوف، هو مالك الشاحنة التي نفذ بها الهجوم على الجسر.

أوكرانيا تعلق على تفجير الجسر

وفي أول تعليق أوكراني على تفجير جسر القرم، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن تدمير الطراد موسكفا وجسر كيرتش هو إسقاط لما وصفته “لرمزين سيئي السمعة للقوة الروسية في القرم”، مؤكدة أن القوات الخاصة الأوكرانية وراء تفجير جسر القرم.

وكانت أضرار جسيمة قد لحقت بجسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم ويضم طريقاً برياً ومساراً للقطارات، بعد انفجار قوي أمس، عطّل مؤقتاً طريقاً مهماً لإمداد القوات الروسية في شرق أوكرانيا.

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ووجهت روسيا أصابع الاتهام إلى كييف التي احتفلت بالتفجير من دون أن تتبناه رسمياً، في الوقت الذي برزت فيه دعوات من جانب برلمانيين روس لتوجيه «رد حاسم»، وسط حديث عن تطور يفتح الباب أمام اشتعال «حرب بلا ضوابط».